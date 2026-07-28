Si Resident Evil ne délivre plus de spin-off, c’est parce que le cycle actuel ne le permet pas, selon Masachika Kawata

Et ça ne changera pas de sitôt

Il fut un temps où Resident Evil explorait d’autres horizons via des opus ne faisant pas partie de la série principale. On a eu à boire et à manger entre les sympathiques jeux en coopération Resident Evil Outbreak, le rail shooter régressif sur Wii The Umbrella Chronicles ou encore l’excellent Umbrella Corps (c’est faux).

Alors où diable sont passés ces spin-off ? Eh bien Masachika Kawata, d’après des propos livrés au magazine Game Informer et rapportés par Nintendo Everything, détient la réponse. Avant toute chose, il reconnait l’apport net du cycle vertueux remakes-jeux inédits que Capcom entretient depuis des années pour Resident Evil :

« Une des raisons favorisant la création de remakes se trouve dans le fait que produire une nouvelle entrée dans la série Resident Evil tous les ans serait une sacrée entreprise et une tâche difficile. Ainsi, être capable de revisiter d’anciens jeux et de les remaker aide Capcom à réaliser l’objectif consistant à sortir un jeu Resident Evil chaque année, mais cela permet aussi aux équipes de constamment se challenger et se perfectionner. Cela ne veut pas dire que les remakes sont moins importants. En réalité, ils sont tout aussi importants que les titres principaux. Capcom a la chance d’avoir trouvé ce cycle capable de nous fournir les ressources financières utiles à la création de nouvelles entrées dans la série Resident Evil et d’IP totalement nouvelles comme Pragmata. Il existe donc ce lien. »

S’il explique d’abord ce cycle, c’est pour mieux nous faire rendre compte que cette machine bien huilée ne peut consacrer ni du temps, ni des ressources à des spin-off supplémentaires :

« Peut-être qu’il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient voir débarquer des spin-off ou autres, mais honnêtement, l’équipe donne déjà tout ce qu’elle a, en travaillant sur nos nouvelles entrées dans la licence comme Requiem ou sur les remakes. Donc sincèrement, pour l’instant, c’est sur cela que nos efforts sont concentrés. Nous sommes tellement concentrés à y consacrer notre énergie que je ne pense pas qu’il en reste beaucoup pour un spin-off à l’heure actuelle. »

Ce n’est donc pas pour tout de suite que l’on verra débarquer des spin-off, même s’il arrivera bien un jour où tout sera remaké (à moins de remaker les remakes, hé). En tout cas, on peut comprendre que la situation convienne très bien à Capcom tant les productions sorties de ses fourneaux sont de qualité et les ventes au rendez-vous, aussi bien du côté des remakes que des jeux inédits.

Et puis quand on voit l’état du marché actuel, lorsque l’on a trouvé la poule aux œufs d’or, et surtout après des périodes plus ternes généralement symbolisées par Resident Evil 6, on a encore moins envie de risquer de la perdre.