Si Resident Evil ne délivre plus de spin-off, c’est parce que le cycle actuel ne le permet pas, selon Masachika Kawata

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

La licence Resident Evil se porte très bien, et si Resident Evil Requiem incarne parfaitement cette réussite après un nouveau cap franchi de 8 millions de ventes, c’est surtout le fruit d’un équilibre savamment dosé entre la sortie d’opus inédits numérotés et celle de remakes. Un catalogue de qualité dans les deux cas, auquel ne participent plus depuis pas mal de temps les spin-offs. Masachika Kawata, réalisateur sur Requiem, a donné une explication sur cette absence.

Resident Evil Veronica // Source : Capcom

Et ça ne changera pas de sitôt

Il fut un temps où Resident Evil explorait d’autres horizons via des opus ne faisant pas partie de la série principale. On a eu à boire et à manger entre les sympathiques jeux en coopération Resident Evil Outbreak, le rail shooter régressif sur Wii The Umbrella Chronicles ou encore l’excellent Umbrella Corps (c’est faux).

Alors où diable sont passés ces spin-off ? Eh bien Masachika Kawata, d’après des propos livrés au magazine Game Informer et rapportés par Nintendo Everything, détient la réponse. Avant toute chose, il reconnait l’apport net du cycle vertueux remakes-jeux inédits que Capcom entretient depuis des années pour Resident Evil :

« Une des raisons favorisant la création de remakes se trouve dans le fait que produire une nouvelle entrée dans la série Resident Evil tous les ans serait une sacrée entreprise et une tâche difficile. Ainsi, être capable de revisiter d’anciens jeux et de les remaker aide Capcom à réaliser l’objectif consistant à sortir un jeu Resident Evil chaque année, mais cela permet aussi aux équipes de constamment se challenger et se perfectionner. Cela ne veut pas dire que les remakes sont moins importants. En réalité, ils sont tout aussi importants que les titres principaux. Capcom a la chance d’avoir trouvé ce cycle capable de nous fournir les ressources financières utiles à la création de nouvelles entrées dans la série Resident Evil et d’IP totalement nouvelles comme Pragmata. Il existe donc ce lien. »

S’il explique d’abord ce cycle, c’est pour mieux nous faire rendre compte que cette machine bien huilée ne peut consacrer ni du temps, ni des ressources à des spin-off supplémentaires :

« Peut-être qu’il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient voir débarquer des spin-off ou autres, mais honnêtement, l’équipe donne déjà tout ce qu’elle a, en travaillant sur nos nouvelles entrées dans la licence comme Requiem ou sur les remakes. Donc sincèrement, pour l’instant, c’est sur cela que nos efforts sont concentrés. Nous sommes tellement concentrés à y consacrer notre énergie que je ne pense pas qu’il en reste beaucoup pour un spin-off à l’heure actuelle. »

Ce n’est donc pas pour tout de suite que l’on verra débarquer des spin-off, même s’il arrivera bien un jour où tout sera remaké (à moins de remaker les remakes, hé). En tout cas, on peut comprendre que la situation convienne très bien à Capcom tant les productions sorties de ses fourneaux sont de qualité et les ventes au rendez-vous, aussi bien du côté des remakes que des jeux inédits.

Et puis quand on voit l’état du marché actuel, lorsque l’on a trouvé la poule aux œufs d’or, et surtout après des périodes plus ternes généralement symbolisées par Resident Evil 6, on a encore moins envie de risquer de la perdre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne

pc ps5 xbox series switch 2
Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne

Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

pc ps5 xbox series switch ios android stadia ps4 ps vita xbox one ps3 xbox 360 switch 2
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles

Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles

Halo: Campaign Evolved : Les voix françaises cultes du Major et de Cortana signent une tribune dénonçant Microsoft et l’IA

pc ps5 xbox series
Halo: Campaign Evolved : Les voix françaises cultes du Major et de Cortana signent une tribune dénonçant Microsoft et l’IA
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

PlayStation Plus : Voici les 3 jeux à venir avec Dying Light 2 pour l’abonnement Essential en août
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Capcom indique que Resident Evil Requiem a dépassé les 8 millions de ventes, Pragmata s’élève à plus de 2,5 millions
pc ps5 xbox series switch 2
Capcom indique que Resident Evil Requiem a dépassé les 8 millions de ventes, Pragmata s’élève à plus de 2,5 millions
Marvel’s Spider-Man 2 : Les costumes du dernier film et de Marvel Tōkon débarquent, tout comme le PSSR amélioré
pc ps5
Marvel’s Spider-Man 2 : Les costumes du dernier film et de Marvel Tōkon débarquent, tout comme le PSSR amélioré
Nioh 3 accueillera son premier DLC « Enfer déchaîné » le 19 août prochain
pc ps5
Nioh 3 accueillera son premier DLC « Enfer déchaîné » le 19 août prochain
Voici 5 raisons de jouer à Gothic Remake, le RPG de cet été 2026
pc ps5 xbox series
Voici 5 raisons de jouer à Gothic Remake, le RPG de cet été 2026
Honkai Nexus Anima – On a joué au Pokémon-like d’Hoyoverse (Genshin Impact)
Honkai Nexus Anima – On a joué au Pokémon-like d’Hoyoverse (Genshin Impact)
STALKER 2: Heart of Chornobyl annonce que son extension Cost of Hope arrivera le 20 août
pc ps5 xbox series
STALKER 2: Heart of Chornobyl annonce que son extension Cost of Hope arrivera le 20 août
Le Xbox Live est en panne : certains utilisateurs ne peuvent plus lancer leurs jeux
Le Xbox Live est en panne : certains utilisateurs ne peuvent plus lancer leurs jeux
Un remake de Final Fantasy VI nécessiterait 4 ou 5 jeux selon Naoki Yoshida
pc ps5 xbox series ps4 ps3 switch 2
Un remake de Final Fantasy VI nécessiterait 4 ou 5 jeux selon Naoki Yoshida
Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation
Far Cry : Un opus ambitieux entrerait en développement tandis qu’un extraction shooter semble avoir été annulé
Far Cry : Un opus ambitieux entrerait en développement tandis qu’un extraction shooter semble avoir été annulé
Dan Houser défend le maintien des jeux physiques : « Si les gens le veulent, les entreprises doivent les proposer »
Dan Houser défend le maintien des jeux physiques : « Si les gens le veulent, les entreprises doivent les proposer »
Final Fantasy XIV: Evercold se dévoile davantage, la version Switch 2 du MMO arrivera le 4 août
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Final Fantasy XIV: Evercold se dévoile davantage, la version Switch 2 du MMO arrivera le 4 août
Dragon Age pourrait rester en sommeil pendant longtemps selon l’ancien producteur de la série
pc ps5 xbox series ps4 xbox one ps3 xbox 360
Dragon Age pourrait rester en sommeil pendant longtemps selon l’ancien producteur de la série
Guide d’achat ATK ZERO Series : quelle souris gaming choisir selon votre profil ?
Guide d’achat ATK ZERO Series : quelle souris gaming choisir selon votre profil ?
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 27 juillet (Halo: Campaign Evolved, Xenoblade 2 Definitive Edition…)
Débrief’ : God of War, EA Sports FC 27, Kingdom Come et Wrecreation 2
Débrief’ : God of War, EA Sports FC 27, Kingdom Come et Wrecreation 2
« Donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent » : Team Empreintes nous en dit plus sur The Granny Detective Society
pc
« Donner au jeu ce sentiment de renouvellement permanent » : Team Empreintes nous en dit plus sur The Granny Detective Society
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Futties
God of War: Laufey sortira en février 2027 et le prochain God of War avec Kratos est aussi en développement
God of War: Laufey sortira en février 2027 et le prochain God of War avec Kratos est aussi en développement
La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service
pc ps5 xbox series switch 2
La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service
[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique
pc ps5 xbox series
[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique
Le PSN est à nouveau en panne dans le monde entier, Sony n’a pas encore réagit
ps5 ps4
psn
Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios
pc ps5 xbox series
Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios