Call of Duty Warzone : le mode solo est disponible

Alors que le battle-royale Call of Duty Warzone bat son plein depuis sa sortie le 11 mars dernier avec pas moins de 6 millions de joueurs en seulement 24 heures, le mode solo vient tout juste de débarquer. Si vos amis ne voulaient pas vous rejoindre sur le mode BR de Call of Duty, pas de problème, vous allez pouvoir démontrer votre skill à tout le monde, en solitaire !

Nous sommes en guerre

Alors que Call of Duty Warzone ne proposait que des parties avec des escouades de 3 personnes, le mode solo vient tout juste d’être ajouté seulement quelques jours après la sortie du battle-royale. Ce mode solo concerne toutes les plateformes, que ce soit PC, Playstation 4 ou bien Xbox One.

Ce mode solo est accompagné de divers correctifs : correction de différents bugs, apparition de nouvelles armes avec un équilibrage sur d’autres armes et notamment l’apparition d’un chat sur toutes les plateformes.

Pour rappel, Call of Duty Warzone est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.