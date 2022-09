Call of Duty Warzone 2.0 est officiel, tous les détails (date de sortie, nouvelle map, DMZ…)

Le Call of Duty Next avait pour but de faire grimper l’impatience autour de Call of Duty Modern Warfare 2, mais une grande partie de la communauté attendait également que le prochain Warzone révèle ses premières images. Activision a donc dévoilé l’existence de Call of Duty Warzone 2.0 avec une première vidéo, une nouvelle carte, et plein de nouvelles choses à découvrir qui devraient pas mal changer l’expérience.

Voici la nouvelle carte, Al Mazrah

On commence par la nouvelle map du jeu, qui est nommée Al Mazrah. Cette carte sera bien différente de la précédente et aura un style plutôt oriental, avec des points d’eau et des montagnes qui offriront différents types de combats.

Cette map compte pas loin d’une vingtaine de points d’intérêt avec des lieux très différents, comme des quartiers immergés ou des structures tout en haut d’une montagne comme l’Observatoire.

La grande nouveauté sur cette carte, c’est la façon dont le champ de bataille va se rétrécir. Dans la plupart des jeux de type Battle Royale, un cercle commence à se rétrécir petit à petit pour resserrer le combat après le début de la partie.

Ici, ce sont trois cercles qui vont se rétrécir, avant de n’en faire apparaitre qu’un seul où tout le monde devra vite se regrouper. Voici un exemple en image ci-dessous :

Les nouveautés de Warzone 2.0

Naturellement, on retrouvera toutes les features de Modern Warfare 2 dans Warzone 2.0, ce qui veut dire que les véhicules auront ici une grande importance, avec quelques nouveautés au passage. Par exemple, il faudra faire attention à ne pas tomber en rade d’essence. Si c’est le cas, il faudra se ravitailler dans des points spécifiques, qui seront forcément très surveillés.

Le Goulag fait quant à lui son retour, mais avec une petite nouveauté. Vous ne serez désormais plus seul pour combattre et tenter de regagner votre place, puisqu’il faudra faire équipe avec un autre joueur pour tenter d’abattre l’équipe adverse.

Au rayon des nouveautés, on retrouve des avants postes qui seront gardés par l’IA. Ces derniers seront des points très stratégiques puisqu’ils donneront accès à un challenge en plus, mais surtout à un meilleur loot.

Le DMZ est confirmé

Mais la nouveauté que tout le monde attendait, c’était la confirmation ou non d’un mode DMZ, inspiré par Escape From Tarkov. Cela fait maintenant des mois que tous les insiders s’accordent à dire qu’il arrive, et c’était visiblement bien vrai.

Avec le DMZ, votre mission sera de vous extraire de la map. Mais avant cela, vous devrez accomplir plusieurs objectifs que vous pourrez vous-mêmes choisir en fonction de votre style de jeu. Il faudra donc faire attention à tous les adversaires tout en réalisant ces quêtes le plus rapidement possible afin de filer à toute vitesse.

Quand sortira Call of Duty Warzone 2.0 ?

C’est confirmé, ce Warzone 2.0 ne sortira pas exactement en même temps que Modern Warfare 2. Cette nouvelle expérience arrivera cependant quelques semaines après.

Call of Duty Warzone 2.0 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 16 novembre prochain, avec sa première saison. Et bien entendu, ce Warzone 2.0 sera jouable en free-to-play.