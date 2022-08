Call of Duty Warzone 2 : La date de sortie aurait déjà fuité, rendez-vous en novembre ?

Activision prévoit de faire le point sur le futur de la licence Call of Duty au cours du mois de septembre, à l’occasion d’un événement inédit nommé Call of Duty Next. Ce dernier devrait être majoritairement consacré à la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2, mais pas que, puisque l’éditeur nous a aussi promis des nouvelles de la prochaine itération de Warzone. Ce Warzone 2 (on l’appellera comme ça en attendant son vrai nom) fait cependant l’objet de nombreuses fuites, si bien que l’on a visiblement pas besoin d’attendre le Call of Duty Next pour savoir quand il sortira.

Une sortie après celle de Modern Warfare 2 ?

Breaking: An internal document image has leaked revealing Warzone 2 launch date as November 16th Image shared on r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2022

CharlieIntel est toujours très bien renseigné sur la saga Call of Duty, et l’un de ses derniers tweets nous indique une potentielle date de sortie pour Call of Duty Warzone 2. Ce dernier pourrait donc sortir le 16 novembre si l’on en croit certains documents internes avec un planning des sorties, qui confirment aussi que Diablo IV pourrait démarrer ses précommandes dès la fin de l’année.

Cette date est évidemment à prendre des pincettes pour le moment, mais cela voudrait donc dire que cette nouvelle version de Warzone sortira plus de deux semaines après Call of Duty Modern Warfare 2 (alors qu’on aurait pu imaginer un lancement simultané), qui quant à lui, sera disponible le 28 octobre. On aura de toute façon rapidement une réponse, puisque le Call of Duty Next aura lieu dans moins d’un mois.