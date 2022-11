Call of Duty Warzone est de retour sous un nouveau nom, Warzone: Caldera

Même avec 25 millions de joueurs et de joueuses en quelques jours, l’arrivée de Call of Duty Warzone 2.0 n’a pas pour autant sonné le glas du premier Warzone, à l’inverse de ce qu’a pu faire Blizzard avec la licence Overwatch. Pour bien s’assurer du bon lancement du deuxième volet, Activision avait préféré mettre Warzone de côté pendant quelques jours, tout en préparant minutieusement son retour. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que le free-to-play refasse surface, et avec un nouveau nom en prime.

Le début de la fin pour le premier Warzone

Dites au revoir à Warzone, et bonjour à Warzone: Caldera. Le jeu a été dépouillé de pas mal de contenus afin de laisser le champ libre à Warzone 2.0, ce qui veut dire qu’il ne faut désormais plus compter sur l’ajout de nouveautés, ni de modes temporaires. Seule la map de Caldera reste disponible dorénavant, et vous ne pouvez plus acheter de contenu in-game dans les différents stores, même si vous pouvez transférer vos points COD.

Il faut maintenant bien comprendre que Warzone: Caldera est une expérience séparée du reste de la licence, qui va être maintenue en vie pendant un temps afin de vous laisser le temps de passer petit à petit sur Warzone 2.0. On ne sait pas encore combien de temps cela va durer, mais au moins, vous ne perdez pas votre progression du jour au lendemain, ce qui est déjà ça de gagné.