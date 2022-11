Call of Duty Warzone 2.0 sort aujourd’hui, tout ce qu’il faut savoir (saison 1, mode DMZ…)

Le grand jour est arrivé. Après plus de deux ans de bons et loyaux services, Call of Duty Warzone va maintenant laisser sa place à Call of Duty Warzone 2.0, qui promet d’apporter de nombreux changements à la formule tout en améliorant les bases du Battle Royale phénomène. Afin de bien vous préparer à ce lancement et pour tout connaître sur les nouveautés apportées par ce deuxième jeu, on vous résume ici toutes les informations connues à propos de Call of Duty Warzone 2.0.

A quelle heure Call of Duty Warzone 2.0 sera-t-il disponible ?

C’est avec cette bande-annonce très énervée et explosive qu’Activision compte lancer les hostilités autour de Call of Duty Warzone 2.0, qui devrait beaucoup faire parler de lui dans les prochains jours.

Le titre sort aujourd’hui, mais vous ne pourrez pas y jouer avant une certaine heure. Les serveurs de Call of Duty Warzone 2.0 ne seront ouverts qu’à partir de 19 heures, heure française.

De quoi vous laisser le temps de vous échauffer sur le premier Warzone, avant de partir à la découverte de ce nouvel opus. Et puis, on le sait, les premières heures risquent d’être compliquées avec des files d’attente prévisibles et des soucis de serveurs, comme pour chaque lancement d’un gros jeu multijoueur.

Quel est le contenu de la saison 1 de Call of Duty Warzone 2.0 ?

Call of Duty Warzone 2.0 et Call of Duty Modern Warfare 2 partagent des saisons communes, ce qui veut dire que le dernier épisode en date de la série doit attendre la sortie du Battle Royale pour lancer sa saison 1. Cette dernière débutera donc dès ce soir, le 16 novembre.

Dans cette saison 1, on retrouvera donc un nouveau Battle Pass qui contiendra des armes ainsi qu’un nouvel opérateur, Zeus. Cette saison sera aussi l’occasion d’accueillir un partenariat un peu spécial, avec des opérateurs temporaires à l’image de stars du ballon rond, à savoir Messi, Neymar Jr, et Paul Pogba.

Plus tard, des armes supplémentaires seront ajoutées avec des bundles inédits, tandis que les opérateurs Klaus et Gas viendront rejoindre le roster.

Le mode DMZ, c’est quoi ?

La principale nouveauté de Call of Duty Warzone 2.0, c’est l’ajout du très attendu mode DMZ. Souvent comparé à Escape From Tarkov, DMZ est un mode d’extraction dans lequel il vous sera demandé d’accomplir des séries de missions afin de pouvoir sortir de la zone de combat. Vous serez libre d’effectuer les missions que vous souhaitez, afin de vous focaliser sur vos points forts et sur le type d’activités que vous préférez.

Ces missions peuvent vous demander d’affronter certains ennemis contrôlés par l’IA, de chercher certains objets à travers le monde ouvert, ou encore d’affronter certains opérateurs. Votre but sera donc d’enchaîner ces missions tout en survivant.

Quelles sont les autres nouveautés de Call of Duty Warzone 2.0 ?

Le premier changement notable dans Warzone 2.0, c’est sa carte. Bienvenue à Al Mazrah, un nouveau terrain de jeu qui comporte pas moins de 18 points d’intérêt et qui est constitué de plusieurs sous-cartes, à savoir :

Al Bagra Fortress (carte standard)

Embassy (carte standard)

Zarqwa Hydroelectric (carte standard)

Taraq (carte standard/carte de combat)

Sariff Bay (carte de combat)

Sa’id (carte de combat)

Cette carte apportera un bouleversement dans le rétrécissement du cercle de combat, puisqu’il n’y aura plus une seule zone de sécurité, mais trois. Ces trois cercles vont eux aussi se réduire jusqu’à n’en former qu’un.

Entre des oasis, des plateformes industrielles, des montagnes et des zones inondées, cette carte promet d’apporter beaucoup de diversité et fera la part belle aux véhicules, désormais centraux dans l’expérience. Il faudra bien veiller à les protéger et à les remplir d’essence pour ne pas tomber en rade en plus mauvais moment. Voici la liste des véhicules disponibles dans Warzone 2.0 :

Quad

UTV

Berline

SUV (standard)

GMC Hummer EV

Camion

Hélicoptère léger

Hélicoptère lourd

Bateau pneumatique

Patrouilleur blindé

Un autre changement important se situe au niveau du goulag, qui a été remanié. Désormais, au lieu d’un traditionnel duel, le goulag mettra en place des affrontements en 2 vs 2 avec des équipes formées au hasard. Vos ennemis d’avant seront peut-être vos alliés de fortune dans cet enfer, tandis qu’un geôlier se présentera en tant que menace. Les deux équipes devront abattre, car s’il est vaincu, tous les participants reviennent à la vie.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve des forteresses et des sites noirs dans lesquels les joueurs et joueuses affronteront l’IA, mais aussi plus de combats aquatiques, un mode Interrogatoire pour découvrir la position des ennemis, des stations de ravitaillement 2.0, des sélections en mode vue à la troisième personne (qui seront temporaires et intégrées à la rotation hebdomadaires), etc. Tous les changements sont à découvrir sur le site officiel du jeu.

Call of Duty Warzone 2.0 est-il free-to-play ?

Comme son prédécesseur, Call of Duty Warzone 2.0 est bel et bien disponible et jouable gratuitement. Seul le Battle Pass et les futurs bundles seront payants dans le jeu.

Vous n’avez donc pas besoin d’acheter Call of Duty Modern Warfare 2 pour profiter de ce Battle Royale, qui peut être apprécié tout seul sans aucun autre à-côté.

Que va devenir le premier Call of Duty Warzone ?

Puisque Warzone 2.0 va mobiliser tous les studios d’Activision, il est légitime de se demander ce que va devenir le premier Warzone. La communauté craint forcément une situation à la Overwatch 2, qui a fait disparaitre Overwatch premier du nom au grand dam de bon nombre de personnes.

Ce sera un peu différent dans le cas de Warzone. Tout d’abord, les serveurs entreront en maintenance dès ce soir à 17h, afin de stabiliser le lancement de Warzone 2.0 et de concentrer les efforts des équipes sur le nouveau jeu. Puis, lorsque la situation sera stable, Warzone sera relancé avec un nouveau nom aux alentours du 28 novembre. Il faudra désormais l’appeler Call of Duty: Warzone Caldera.

Il proposera une expérience séparée de Warzone 2.0 et vous permettra de retrouver toute l’expérience accumulée dans le premier jeu, avec vos armes, vos bundles et votre inventaire. Il s’agira d’un jeu à part, qui ne sera pas connecté aux futurs jeux de la série, ce qui veut dire qu’il ne faudra plus attendre que les nouveautés de Warzone 2.0 soient intégrées dans ce Warzone Caldera.

Mais si le changement vous fait peur, ou que vous souhaitez simplement conserver l’expérience actuelle, cette solution vous sera proposée.

Pour rappel, Call of Duty Warzone 2.0 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.