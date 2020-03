Call of Duty Warzone réunit 6 millions de joueurs en 24h

En marge de Call of Duty : Modern Warfare sortait, ce mardi, un mode Battle Royale totalement gratuit intitulé Call of Duty Warzone. Ce dernier, non content de réinventer le genre à sa sauce, aura su attirer un paquet de joueurs à son lancement.

6 millions en 24h, belle performance

Disponible depuis octobre dernier, Call of Duty : Modern Warfare est un beau reboot de la licence. Multijoueur léché, contenu solide et technique réussie, il ne déçoit finalement que du coté de sa campagne solo un brin concise. Qu’à cela ne tienne, nombreux sont les joueurs qui achètent, dorénavant, les épisodes de la série exclusivement pour leur aspect online. D’où, certainement, la décision de Infinity Ward et Activision de développer Warzone.

Entièrement gratuit, à l’instar de la concurrence en somme, ce nouveau mode était il y a encore quelques semaines un simple objet de rumeur. Cela dit, il n’aura pas manqué d’interpeller les fans de la licence, et probablement les amoureux du Battle Royale. En effet, Activision dévoilait hier, 24h après la disponibilité, que Call of Duty Warzone avait accueilli 6 millions de joueurs sur sa journée de lancement. Un beau record.

Et on parle bien ici de record, au niveau du genre Battle Royale en tout cas, puisque celui-ci était auparavant détenu par Apex Legends qui réunissait tout de même 1 million de joueurs en 24h. Une prouesse qui n’aura pas mis longtemps à être complètement dépassée par celui que l’on nommait il y a encore quelques années le ténor du FPS multijoueur. Reste à savoir si ce nouveau mode stand alone réussira à fédérer sur la durée.

En attendant de le découvrir, nous vous recommandons notre guide pour bien débuter dans Call of Duty Warzone.