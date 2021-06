Call of Duty Warzone passe enfin en 120 FPS sur PS5, comme sur Series X

Call of Duty Warzone, le battle-royale d’Activision, va enfin pouvoir tourner à 120 images par seconde chez les possesseurs de PS5 (et d’écran compatible 120 FPS). Après avoir optimisé le poids de ses mises à jour, le titre améliore ses FPS sur la console de Sony.

Enfin au niveau de la Séries X

Si seuls les possesseurs d’écran compatible 120 images par secondes pouvaient profiter du jeu à fond que sur Xbox Séries X, c’est maintenant de l’histoire ancienne. Les heureux propriétaires d’une PlayStation 5 seront ravis d’apprendre que la mise à jour introduisant la saison 4 amène enfin le framerate maximum comme sur la console concurrente.

Pour activer l’option rien de plus simple que de se rendre dans les paramètres graphiques du jeu et le tour est joué. Rappelons que Call of Duty Warzone est téléchargeable gratuitement sur PC, PS4, PS5 et Xbox One/Series X.