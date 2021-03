Le poids des fichiers de Call of Duty Warzone et Modern Warfare va commencer à être réduit

Avec des mises à jour de plus en plus conséquentes, le poids des jeux Call of Duty commencent à ennuyer une grande partie de la communauté, qui se plaint de ne plus être en mesure d’installer d’autres jeux que ceux de la licence par manque de place sur le disque dur de leur console. Activision a entendu cette grogne et se prépare à agir, mais cela se fera tout d’abord par le téléchargement d’un nouveau patch.

Un patch pour optimiser le poids

L’arrivée de la saison 2 Reloaded permet à l’éditeur de corriger quelques détails sur ces futurs patchs, qui devraient être moins lourds à l’avenir. Mais pour que le tout soit bien implémenté, vous devrez télécharger un patch important qui permettra ensuite de réduire la taille globale des fichiers.

Pour ce qui est de Call of Duty Warzone, le patch en question de cette saison 2 pèsera aux alentours de 52 Go, contre 7 à 14 Go pour les possesseurs de Black Ops Cold War.

Si vous possédez Warzone (seulement) ou Modern Warfare, ce patch devrait aider à optimiser la taille globale des fichiers. Après l’installation de ce dernier, voici le nouveau poids de ces derniers :

PlayStation 5: 10.9 Go ( Warzone ) / 30.6 Go ( Warzone et Modern Warfare )

10.9 Go ( ) / 30.6 Go ( et ) PlayStation 4: 10.9 Go ( Warzone ) / 30.6 Go ( Warzone et Modern Warfare )

10.9 Go ( ) / 30.6 Go ( et ) Xbox Series X / Xbox Series S: 14.2 Go ( Warzone ) / 33.6 Go ( Warzone et Modern Warfare )

14.2 Go ( ) / 33.6 Go ( et ) Xbox One: 14.2 Go ( Warzone ) / 33.6 Go ( Warzone et Modern Warfare )

14.2 Go ( ) / 33.6 Go ( et ) PC: 11.8 Go (Warzone) / 30.6 Go (Warzone et Modern Warfare)

Il est possible de désinstaller les modes un à un auxquels vous ne jouez pas pour gagner de la place supplémentaire. Espérons que cela permette de libérer pas mal d’espace et que les futurs patchs ne demanderont pas à nouveau de faire trop de sacrifices.