Fontaine de vie The Blood of Dawnwalker : quel choix devez-vous faire avec Anca ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

Après avoir relevé de nombreux défis dans les ruines anciennes avec Anca, dans The Blood of Dawnwalker, vous allez enfin arriver devant la fameuse fontaine de vie, dont Anca ne cesse de parler. Cependant un choix s’offre à vous à ce moment précis : offrir la dernière gorgée à Anca ou la prendre pour vous-même ? Dans ce guide, on vous explique les différentes conséquences des divers choix qui vous sont proposés.

fontaine-de-vie-the-blood-of-dawnwalker-vignette
Source : ActuGaming

Laisser ou non le sang de la fontaine de vie à Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

Lors de la découverte de la fontaine de vie dans The Blood of Dawnwalker, Coen et Anca vont faire la triste découverte qu’il ne reste qu’une seule gorgée du sang qui saura purifier le corps de tout mal. Ainsi, vous allez devoir prendre une décision : laissez ou non le sang de la Fontaine de vie à Anca.

Fontaine-de-vie-the-blood-of-dawnwalker

Le choix de la fontaine de vie | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • Laisser Anca boire : cette action lui fera plaisir, alors, vous pourrez sceller la romance avec cette dernière, surtout si vous avez commis quelques impairs lors de sa suite de quêtes.
    • Impact sur la fin de l’histoire : Anca restera à Val Sangora et ne partira pas en voyage.
  • Garder le sang pour soi : Anca comprendra votre choix et vous pourrez tout de même poursuivre la romance avec ce personnage si vous n’avez commis aucun impair avec elle. De plus, vous profiterez d’un bonus passif de régénération de vie en forme humaine.
    • Impact sur la fin de l’histoire : Anca partira de Val Sangora et ne reviendra pas.
  • Détruire la fontaine de vie : personne ne boit et Anca sera déçue, mais vous pourrez faire la découverte d’une pièce d’équipement légendaire en compensation. Cette décision n’a aucun impact sur la relation avec Anca.

Dans les deux cas, les deux personnages ne vont pas se disputer, ni être en colère l’un contre l’autre. Tous les deux se réjouiront l’un pour l’autre selon qui a bu le sang. Concrètement, cette action vient juste sceller ou non la romance avec Anca.

Comment concrétiser la romance avec Anca après la fontaine de vie ?

  • Bon à savoir : on apporte un léger spoil dans cette partie de l’article pour vous permettre de mieux comprendre la romance avec Anca.

La romance avec Anca ne se fera pas dans les ruines anciennes. Vous allez devoir attendre d’être de retour à l’auberge pour mettre le pied à l’étrier. La seule chose à faire est de ne pas flancher face aux “rejets” d’Anca, mais foncer tête baisser.

Fontaine-de-vie-the-blood-of-dawnwalker-1

Les choix de romance avec Anca | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Ainsi, vous pourrez vivre une “romance” avec elle, mais vous allez néanmoins être un peu déçu. Il ne s’agit pas d’une romance à l’eau de rose comme on connaît. Le passé d’Anca est trop douloureux, ainsi, vous comprendrez mieux sa réaction en sachant au moins ça.

Voilà, vous savez quoi faire avec la fontaine de vie dans The Blood of Dawnwalker. Si vous vous posez d’autres questions, n’hésitez à consulter notre rubrique Guides pour accéder à la liste de tous nos articles de type astuce / soluce.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Est-ce que The Blood of Dawnwalker a un New Game Plus ?

pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-vignette-ng+

Comment vendre l’argent dans The Blood of Dawnwalker ?

pc ps5 xbox series
argent-the-blood-of-dawnwalker-vignette

The Blood of Dawnwalker | Guide complet

pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-vignette-guide-complet

Quelle est la recette d’Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker-recette-anca
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
pc ps5 xbox series
Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
ps5
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
pc ps5
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
ps5
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
pc ps5 switch ps4 switch 2
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
pc ps5 xbox series switch 2
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
pc ps5 switch switch 2
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV
switch 2
nintendo switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
pc ps5 xbox series switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
pc ps5 switch 2
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
switch 2
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2
switch 2
Resident Evil 3 Remake