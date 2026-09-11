Fontaine de vie The Blood of Dawnwalker : quel choix devez-vous faire avec Anca ?

Laisser ou non le sang de la fontaine de vie à Anca dans The Blood of Dawnwalker ?

Lors de la découverte de la fontaine de vie dans The Blood of Dawnwalker, Coen et Anca vont faire la triste découverte qu’il ne reste qu’une seule gorgée du sang qui saura purifier le corps de tout mal. Ainsi, vous allez devoir prendre une décision : laissez ou non le sang de la Fontaine de vie à Anca.

Laisser Anca boire : cette action lui fera plaisir, alors, vous pourrez sceller la romance avec cette dernière, surtout si vous avez commis quelques impairs lors de sa suite de quêtes. Impact sur la fin de l’histoire : Anca restera à Val Sangora et ne partira pas en voyage.

: cette action lui fera plaisir, alors, vous pourrez sceller la romance avec cette dernière, surtout si vous avez commis quelques impairs lors de sa suite de quêtes. Garder le sang pour soi : Anca comprendra votre choix et vous pourrez tout de même poursuivre la romance avec ce personnage si vous n’avez commis aucun impair avec elle. De plus, vous profiterez d’un bonus passif de régénération de vie en forme humaine. Impact sur la fin de l’histoire : Anca partira de Val Sangora et ne reviendra pas.

: Anca comprendra votre choix et vous pourrez tout de même poursuivre la romance avec ce personnage si vous n’avez commis aucun impair avec elle. De plus, vous profiterez d’un bonus passif de régénération de vie en forme humaine. Détruire la fontaine de vie : personne ne boit et Anca sera déçue, mais vous pourrez faire la découverte d’une pièce d’équipement légendaire en compensation. Cette décision n’a aucun impact sur la relation avec Anca.

Dans les deux cas, les deux personnages ne vont pas se disputer, ni être en colère l’un contre l’autre. Tous les deux se réjouiront l’un pour l’autre selon qui a bu le sang. Concrètement, cette action vient juste sceller ou non la romance avec Anca.

Comment concrétiser la romance avec Anca après la fontaine de vie ?

Bon à savoir : on apporte un léger spoil dans cette partie de l’article pour vous permettre de mieux comprendre la romance avec Anca.

La romance avec Anca ne se fera pas dans les ruines anciennes. Vous allez devoir attendre d’être de retour à l’auberge pour mettre le pied à l’étrier. La seule chose à faire est de ne pas flancher face aux “rejets” d’Anca, mais foncer tête baisser.

Ainsi, vous pourrez vivre une “romance” avec elle, mais vous allez néanmoins être un peu déçu. Il ne s’agit pas d’une romance à l’eau de rose comme on connaît. Le passé d’Anca est trop douloureux, ainsi, vous comprendrez mieux sa réaction en sachant au moins ça.

Voilà, vous savez quoi faire avec la fontaine de vie dans The Blood of Dawnwalker. Si vous vous posez d’autres questions, n’hésitez à consulter notre rubrique Guides pour accéder à la liste de tous nos articles de type astuce / soluce.