Xanthe The Blood of Dawnwalker : où trouver son sang ?

Où trouver le sang de Xanthe dans The Blood of Dawnwalker ?

Vous pouvez obtenir le sang de Xanthe de deux façons différentes dans The Blood of Dawnwalker : en trouvant une fiole de son sang ou en buvant son sang lors d’un combat.

Si vous avez fait le choix de l’épargner (ou que vous le prévoyez), sachez qu’il est possible d’essuyer ce manquement en buvant son sang, sans même la rencontrer au préalable.

En effet, une fiole de son sang est cachée dans la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau. Pour la trouver, il vous suffira d’effectuer la quête “Le moine et le saint”, que vous débloquez à la suite des quêtes « Échos des cloches muettes » et « Entre les lignes » d’Anca et son ancien couvent.

Une fois la quête lancée, vous allez devoir progresser jusqu’à avoir le besoin de rejoindre la cathédrale de Svatrau. Et une fois au sein de cette dernière, vous pourrez vous mettre en quête de la clé de la salle au trésor.

Pour parvenir à entrer dans la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau, vous devez, pendant la quête “Le moine et le saint”, parler à l’acolyte qui se trouve au fond de l’église, affairé à déplacer des caisses. En prenant le temps de l’aider, ce dernier vous donnera accès à la remise dans laquelle se trouve un livre sur lequel est accrochée la clé de la salle au trésor.

En récupérant la clé, puis en allant à la salle au trésor qui est dans la cour principale de la cathédrale (première porte sur les bâtiments à gauche en sortant depuis la cathédrale), il vous suffira de fouiller toute la zone pour trouver sur l’un des petits bureaux un coffre doré dans lequel se trouve la fiole.

Il vous suffira de boire la fiole comme vrakhir pour hériter du pouvoir de Xanthe.

Epargner ou non Xanthe dans The Blood of Dawnwalker ?

Bon à savoir : cette partie de l’article va un peu spoil. On ne parlera pas de l’histoire, mais des conséquences de vos choix.

Xanthe est le seul personnage adverse que vous pouvez épargner (ou non) dans The Blood of Dawnwalker. Elle intervient lors d’une quête bien précise, à savoir celle du “Cycle de l’Amour”. Vous débloquez cette quête lorsque vous poussez l’infamie vers Xanthe à son maximum, donc effectuant des activités en lien avec son armée. Dans cette même quête, vous allez avoir le choix de l’épargner ou de la tuer.

L’épargner vous privera d’une petite partie d’histoire, mais vous pourrez profiter d’une aide importante pour la dernière ligne droite vers Brencis. En effet, cette dernière va se retirer de ses rangs, ainsi, vous aurez moins d’adversaires à éliminer et vous récolterez de nombreuses informations pour vaincre Brencis plus facilement. Or, vous vous priverez de son sang, donc d’une compétence vampirique. Néanmoins, tout cela peut être corrigé grâce à la fiole de sang trouvée dans la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau lors de la quête “Le moine et le saint”.

L’éliminer vous permettra de profiter de sa capacité, d’augmenter votre niveau d’infamie, mais vous ne pourrez pas profiter de ses conseils et ses soldats seront encore sous la direction de Brencis. Vous pourrez d’ailleurs profiter d’une petite parcelle d’histoire supplémentaire grâce à la clé que cette dernière va laisser à sa défaite.

Voilà pour ce qui est de Xanthe et de son sang dans The Blood of Dawnwalker ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui proposent de nombreuses astuces en tout genre.