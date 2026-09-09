Xanthe The Blood of Dawnwalker : où trouver son sang ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

Si vous avez fait le choix d’épargner Xanthe dans The Blood of Dawnwalker, vous allez alors passer à côté de son pouvoir. Or, il est possible de remédier à cette situation grâce à une fiole de son sang que vous pouvez trouver dans le jeu. On vous dévoile sa position tout en vous expliquant les répercussions de l’épargner ou non.

xanthe-the-blood-of-dawnwalker-vignette
Source : ActuGaming

Où trouver le sang de Xanthe dans The Blood of Dawnwalker ?

Vous pouvez obtenir le sang de Xanthe de deux façons différentes dans The Blood of Dawnwalker : en trouvant une fiole de son sang ou en buvant son sang lors d’un combat.

Si vous avez fait le choix de l’épargner (ou que vous le prévoyez), sachez qu’il est possible d’essuyer ce manquement en buvant son sang, sans même la rencontrer au préalable.

En effet, une fiole de son sang est cachée dans la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau. Pour la trouver, il vous suffira d’effectuer la quête “Le moine et le saint”, que vous débloquez à la suite des quêtes « Échos des cloches muettes » et « Entre les lignes » d’Anca et son ancien couvent.

Une fois la quête lancée, vous allez devoir progresser jusqu’à avoir le besoin de rejoindre la cathédrale de Svatrau. Et une fois au sein de cette dernière, vous pourrez vous mettre en quête de la clé de la salle au trésor.

Xanthe-the-blood-of-dawnwalker-1

Position de la clé de la salle au trésor | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Pour parvenir à entrer dans la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau, vous devez, pendant la quête “Le moine et le saint”, parler à l’acolyte qui se trouve au fond de l’église, affairé à déplacer des caisses. En prenant le temps de l’aider, ce dernier vous donnera accès à la remise dans laquelle se trouve un livre sur lequel est accrochée la clé de la salle au trésor.

En récupérant la clé, puis en allant à la salle au trésor qui est dans la cour principale de la cathédrale (première porte sur les bâtiments à gauche en sortant depuis la cathédrale), il vous suffira de fouiller toute la zone pour trouver sur l’un des petits bureaux un coffre doré dans lequel se trouve la fiole.

Xanthe-the-blood-of-dawnwalker-2

La fiole de sang de Xanthe | The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Il vous suffira de boire la fiole comme vrakhir pour hériter du pouvoir de Xanthe.

Epargner ou non Xanthe dans The Blood of Dawnwalker ?

Bon à savoir : cette partie de l’article va un peu spoil. On ne parlera pas de l’histoire, mais des conséquences de vos choix.

Xanthe est le seul personnage adverse que vous pouvez épargner (ou non) dans The Blood of Dawnwalker. Elle intervient lors d’une quête bien précise, à savoir celle du “Cycle de l’Amour”. Vous débloquez cette quête lorsque vous poussez l’infamie vers Xanthe à son maximum, donc effectuant des activités en lien avec son armée. Dans cette même quête, vous allez avoir le choix de l’épargner ou de la tuer.

  • L’épargner vous privera d’une petite partie d’histoire, mais vous pourrez profiter d’une aide importante pour la dernière ligne droite vers Brencis. En effet, cette dernière va se retirer de ses rangs, ainsi, vous aurez moins d’adversaires à éliminer et vous récolterez de nombreuses informations pour vaincre Brencis plus facilement. Or, vous vous priverez de son sang, donc d’une compétence vampirique. Néanmoins, tout cela peut être corrigé grâce à la fiole de sang trouvée dans la salle au trésor de la cathédrale de Svatrau lors de la quête “Le moine et le saint”.
Xanthe-the-blood-of-dawnwalker-1

Epargner ou non Xanthe | The Blood of Dawnwalker // Source : Bandai Namco

  • L’éliminer vous permettra de profiter de sa capacité, d’augmenter votre niveau d’infamie, mais vous ne pourrez pas profiter de ses conseils et ses soldats seront encore sous la direction de Brencis. Vous pourrez d’ailleurs profiter d’une petite parcelle d’histoire supplémentaire grâce à la clé que cette dernière va laisser à sa défaite.

Voilà pour ce qui est de Xanthe et de son sang dans The Blood of Dawnwalker ! Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui proposent de nombreuses astuces en tout genre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

La lame reforgée The Blood of Dawnwalker : comment terminer cette quête ?

pc ps5 xbox series
la-lame-reforgée-the-blood-of-dawnwalker-vignette

Le moine et le saint The Blood of Dawnwalker : saint Mihai, crypte… Comment terminer cette quête au complet ?

pc ps5 xbox series
le-moine-et-le-saint-the-blood-of-dawnwalker-vignette

The Blood of Dawnwalker est à peine sorti que Rebel Wolves recrute déjà pour le prochain épisode

pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker est à peine sorti que Rebel Wolves recrute déjà pour le prochain épisode

Lacra The Blood of Dawnwalker : comment avoir une romance avec elle ?

pc ps5 xbox series
lacra-the-blood-of-dawnwalker-vignette
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
pc ps5 switch 2
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
switch 2
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2
switch 2
Resident Evil 3 Remake
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
switch 2
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
switch switch 2
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
switch switch 2
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite
switch 2
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite
Captain Tsubasa 2 : World Fighters – Une passe, un crochet, mais la finition laisse à désirer
Captain Tsubasa 2 : World Fighters – Une passe, un crochet, mais la finition laisse à désirer
Warhammer : Tous les jeux à venir entre 2026 et 2028 (Space Marine 3, Boltgun 2, Dawn of War…)
Warhammer : Tous les jeux à venir entre 2026 et 2028 (Space Marine 3, Boltgun 2, Dawn of War…)
Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu
pc ps5
Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu
Kingdom Hearts IV : Ce que nous apprend la fuite sur tous les mondes de cet épisode, attention aux spoilers
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts IV : Ce que nous apprend la fuite sur tous les mondes de cet épisode, attention aux spoilers
Geoff Keighley et Mark Cerny (PlayStation) s’associent pour mettre en avant les futurs grands talents de l’industrie
Geoff Keighley et Mark Cerny (PlayStation) s’associent pour mettre en avant les futurs grands talents de l’industrie
Persona 6, Kingdom Hearts IV et plusieurs jeux non annoncés apparaissent dans une importante fuite Steam
pc ps5 xbox series switch 2
Persona 6, Kingdom Hearts IV et plusieurs jeux non annoncés apparaissent dans une importante fuite Steam
Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent
switch 2
Nintendo annonce une Switch 2 et une manette pour fêter les 40 ans de Zelda, des amiibos Ocarina of Time arrivent
Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre
Le film The Legend of Zelda dévoile son titre officiel très sobre et sans aucun sous-titre
Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité
pc ps5 xbox series
Battlefield REDSEC annonce un Battle Royale plus rapide et l’arrivée du chat de proximité
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version
switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake sortira en novembre, voici à quoi ressemble cette nouvelle version