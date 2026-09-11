Acte d’allégeance The Blood of Dawnwalker : quel choix devriez-vous faire ?

Comment progresser dans la quête “Actes d’allégeance” dans The Blood of Dawnwalker ?

Si vous tombez sur cet article avant même d’être confronté au choix, sachez que vous allez devoir vous retrousser les manches dans The Blood of Dawnwalker. En effet, la toute première étape consiste à monter votre niveau d’infamie. Ce dernier se progresse en effectuant des actions qui vont à l’encontre des boyards du knèze. Donc, les diverses activités de la Cour accessibles depuis le menu du jeu.

Destruction de camps des boyards

Entraves aux plans des boyards

Élimination des boyards

Ensuite, il faudra prouver votre valeur aux libérateurs, ainsi, vous allez devoir inspecter le poste d’observation des éclaireurs qui se trouve dans le grenier d’une maison pour comprendre ce qu’il se passe.

Que faire lors de la quête « Acte d’allégeance » dans The Blood of Dawnwalker ?

Une fois votre niveau d’infamie suffisamment haut, il vous suffira ensuite de rejoindre Sara, de jour, sur la place de la ville Svatrau. Vous allez devoir inspecter le poste d’observation des éclaireurs pour y trouver divers indices. Alors, utilisez le mode Concentration pour mettre en surbrillance tous les indices. Ensuite, vous allez devoir trouver la maison avec la façade rose qui se trouve au sud de la position du receleur d’argent, donc dans le quartier sud-ouest de la ville, puis d’y suivre les traces de sang.

Une fois la demeure trouvée, il vous suffira ensuite de vérifier les corps, puis d’éliminer les soldats pour que la quête « Acte d’allégeance » se termine. Vous pourrez alors poursuivre votre aventure avec les libérateurs en poursuivant la suite de quêtes, soit suivre les nouvelles quêtes obtenues par le biais de cette mission.

Et c’est tout ce que vous devez savoir concernant la quête « Acte d’allégeance » dans The Blood of Dawnwalker. Si vous avez d’autres questions concernant une quête, une relation ou encore une fonctionnalité du jeu, sachez que notre rubrique Guides saura vous aider en mettant à votre disposition tous nos derniers articles de type astuce / soluce à votre disposition !