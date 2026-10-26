Elden Ring : Le film d’A24 disposerait d’un budget de production d’environ 200 millions de dollars selon le Wall Street Journal

La production la plus coûteuse de l’histoire d’A24 ?

Les personnes suivant assidûment l’actualité cinématographique depuis de nombreuses années ne seront pas vraiment surprises par ces chiffres, s’ils sont vrais bien entendu. Pourtant, il y aurait de quoi puisque A24 est une société américaine connue habituellement pour se lancer dans la production d’œuvres bien moins coûteuses car plus faciles à rentabiliser. A titre d’exemple, « l’incroyable » Backrooms n’a nécessité qu’un investissement de 10 millions de dollars, avant d’en rapporter plus de 197 millions par la suite. De plus, Marty Supreme, long-métrage sorti en 2025 et considéré jusqu’à aujourd’hui comme le projet le plus cher financé par l’entreprise new-yorkaise, ferait pâle figure à côté d’Elden Ring avec son « modeste » budget de 70 millions de dollars.

A24 aurait-il donc eu les yeux plus gros que le ventre ici ? Impossible de répondre à cette question pour le moment. L’action-RPG de type Souls-like chapeauté par FromSoftware s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui laisse penser que le public susceptible d’être intéressé par ce futur film est là. Toutefois, on le sait, peu importe les têtes pensantes derrières les adaptations de franchises vidéoludiques au cinéma, à la TV, ou encore en animé, aucun succès n’est garanti et cette tendance s’est à nouveau confirmée cette année. Dans les salles obscures, Resident Evil a été un carton critique et commercial. En revanche, le récent Street Fighter semble avoir bien des difficultés à trouver son public.

Rendez-vous en mars 2028 pour découvrir le film Elden Ring d’A24 au cinéma. Pour rappel, il est réalisé et scénarisé par Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare) et compte parmi ses têtes d’affiche des noms tels que Kit Connor (Heartstopper), Ben Whishaw (Cloud Atlas, Skyfall), Cailee Spaeny (Alien Romulus), ainsi que Nick Offerman (Parks and Recreation, The Last of Us) pour ne citer qu’eux.