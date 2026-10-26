Elden Ring : Le film d’A24 disposerait d’un budget de production d’environ 200 millions de dollars selon le Wall Street Journal

Publié le :

2 commentaires

Avatar de PikaDocMaster78/PikaDoc42

Rédigé par

2

Officialisé en mai 2025, le film en live-action adapté d’Elden Ring est en route et, si pas mal d’informations sont déjà connues à son sujet (réalisateur, scénariste, casting…), des zones d’ombre subsistent, notamment autour de son budget de production. Estimé aux alentours des 100 millions de dollars en avril dernier par The Hollywood Reporter, il serait en vérité bien supérieur. En effet, d’après le Wall Street Journal, A24 aurait décidé de confier à Alex Garland une très jolie enveloppe d’environ 200 millions de dollars pour donner naissance à ce projet.

Elden Ring // Source : FromSoftware

La production la plus coûteuse de l’histoire d’A24 ?

Les personnes suivant assidûment l’actualité cinématographique depuis de nombreuses années ne seront pas vraiment surprises par ces chiffres, s’ils sont vrais bien entendu. Pourtant, il y aurait de quoi puisque A24 est une société américaine connue habituellement pour se lancer dans la production d’œuvres bien moins coûteuses car plus faciles à rentabiliser. A titre d’exemple, « l’incroyable » Backrooms n’a nécessité qu’un investissement de 10 millions de dollars, avant d’en rapporter plus de 197 millions par la suite. De plus, Marty Supreme, long-métrage sorti en 2025 et considéré jusqu’à aujourd’hui comme le projet le plus cher financé par l’entreprise new-yorkaise, ferait pâle figure à côté d’Elden Ring avec son « modeste » budget de 70 millions de dollars.

A24 aurait-il donc eu les yeux plus gros que le ventre ici ? Impossible de répondre à cette question pour le moment. L’action-RPG de type Souls-like chapeauté par FromSoftware s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui laisse penser que le public susceptible d’être intéressé par ce futur film est là. Toutefois, on le sait, peu importe les têtes pensantes derrières les adaptations de franchises vidéoludiques au cinéma, à la TV, ou encore en animé, aucun succès n’est garanti et cette tendance s’est à nouveau confirmée cette année. Dans les salles obscures, Resident Evil a été un carton critique et commercial. En revanche, le récent Street Fighter semble avoir bien des difficultés à trouver son public.

Rendez-vous en mars 2028 pour découvrir le film Elden Ring d’A24 au cinéma. Pour rappel, il est réalisé et scénarisé par Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare) et compte parmi ses têtes d’affiche des noms tels que Kit Connor (Heartstopper), Ben Whishaw (Cloud Atlas, Skyfall), Cailee Spaeny (Alien Romulus), ainsi que Nick Offerman (Parks and Recreation, The Last of Us) pour ne citer qu’eux.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Elden Ring
Elden Ring
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2

Date de sortie : 25/02/2022

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring : Tarnished Edition – Notre avis sur la version Switch 2 du GOTY 2022

Un actionnaire de Kadokawa tente de renverser le PDG en place, en l’accusant d’avoir mal géré l’entreprise suite au succès d’Elden Ring

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Un actionnaire de Kadokawa tente de renverser le PDG en place, en l’accusant d’avoir mal géré l’entreprise suite au succès d’Elden Ring

Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring: Tarnished Edition arrivera à la fin de l’été sur Nintendo Switch 2

Le film Elden Ring sortira au cinéma en mars 2028, voici le casting complet

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Le film Elden Ring sortira au cinéma en mars 2028, voici le casting complet
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Sucker Punch (Ghost of Yōtei) licencie 26 personnes
ps5
Sucker Punch (Ghost of Yōtei) licencie 26 personnes
Arkane Lyon bénéficie d’un sursis d’un mois supplémentaire concernant la période de consultation avec Microsoft
pc xbox series
Marvel's Blade
Total War: Shogun 2 – Complete Edition : Roger Collum, vice-président de la franchise Total War, s’exprime suite au retrait de la vente du jeu
pc
Total War: Shogun 2 – Complete Edition : Roger Collum, vice-président de la franchise Total War, s’exprime suite au retrait de la vente du jeu
Mass Effect : Une pétition a été lancée pour « sauver » la licence, 200 000 personnes ont déjà signé
pc ps4 xbox one
Mass Effect : Une pétition a été lancée pour « sauver » la licence, 200 000 personnes ont déjà signé
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)
Débrief : Mass Effect 5 annulé, BioWare fermé, Star Wars Battlefront 3 et des nouvelles de Marvel’s Blade
Débrief : Mass Effect 5 annulé, BioWare fermé, Star Wars Battlefront 3 et des nouvelles de Marvel’s Blade
Pourquoi Call of Duty Modern Warfare 4 n’est pas disponible dans le Game Pass de Microsoft ?
pc ps5 xbox series switch 2
call-of-duty-modern-warfare-4-gamepass
Xbox : Helen Chiang, directrice des opérations, quitte déjà son poste fraichement créé par Asha Sharma
xbox series
xbox-logo
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream
« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance
pc ps5 xbox series switch 2
« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance
Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis
pc
Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis
Le RPG indé et horrifique Look Outside, édité par Devolver, arrive tout bientôt sur consoles
pc ps5 switch ps4 switch 2
Le RPG indé et horrifique Look Outside, édité par Devolver, arrive tout bientôt sur consoles
C’est au tour de Samurai Shodown de tenter sa chance au cinéma, avec SNK qui enchaîne les projets
C’est au tour de Samurai Shodown de tenter sa chance au cinéma, avec SNK qui enchaîne les projets
Netflix aurait proposé à Xbox d’adapter ses licences pour un contrat de 500 millions de dollars, Xbox en demandait 800 millions
gears-of-war-eday-mods2
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.2 du jeu (Mitya, Valeriy, quête d’Archon…)
pc ps5 xbox series ios android
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.2 du jeu (Mitya, Valeriy, quête d’Archon…)
Arkane (Marvel’s Blade) est de plus en plus en danger, les syndicats tirent la sonnette d’alarme pour éviter la fermeture par Xbox
pc xbox series
Marvel's Blade
Wo Long 2: Wings of Ember – On y a joué, Team Ninja voit beaucoup plus grand pour sa suite
pc ps5 xbox series switch 2
Wo Long 2: Wings of Ember – On y a joué, Team Ninja voit beaucoup plus grand pour sa suite
Face aux critiques, Exodus change la tête de son protagoniste, même si vous pourrez le personnaliser vous-mêmes
pc ps5 xbox series
Face aux critiques, Exodus change la tête de son protagoniste, même si vous pourrez le personnaliser vous-mêmes
Malgré des doutes, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera bien doublé en français
pc ps5 switch switch 2
Malgré des doutes, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera bien doublé en français
Epic Games organise une game jam centrée autour des jeux créés par IA, et c’est un cauchemar
Fortnite chapitre 7 saison 3
Mass Effect : L’épisode annulé aurait pu s’appeler Mass Effect Universe, une bande-annonce du jeu serait apparue en ligne
Mass Effect : L’épisode annulé aurait pu s’appeler Mass Effect Universe, une bande-annonce du jeu serait apparue en ligne
Des skins Clair Obscur: Expedition 33 seront disponibles au lancement de Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
Des skins Clair Obscur: Expedition 33 seront disponibles au lancement de Rayman Legends Retold
Dispatch : Un premier anniversaire avec 5 millions de ventes, une édition physique en route et une version mobile
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch : Un premier anniversaire avec 5 millions de ventes, une édition physique en route et une version mobile
Marvel’s Wolverine réalise le meilleur lancement pour une exclusivité PS5 depuis Helldivers II
ps5
Marvel’s Wolverine réalise le meilleur lancement pour une exclusivité PS5 depuis Helldivers II