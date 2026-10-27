Chez Capcom, les jeux comme le dernier Onimusha ou les Resident Evil continuent de bien se vendre, et surtout en dématérialisé

Onimusha s’approche des deux millions de ventes

Ce n’est pas la première fois que Capcom montre que le dématérialisé est largement majoritaire dans ses ventes, ne serait-ce que parce que le marché PC a pris une place très importante dans le business de l’éditeur.

On en a une nouvelle preuve aujourd’hui avec les résultats du dernier trimestre du groupe qui montrent que les ventes physiques représentent seulement 7,6 % des ventes globales de jeux Capcom lors de ces derniers mois, avec un marché PC qui pèse à lui seul 57,1 % des ventes dans la part du dématérialisé. Le point positif à retirer ici pour celles et ceux qui adorent encore acheter un jeu en boîte, c’est que cette part est remontée par rapport à l’année dernière (6 %). Mais d’ici la fin de l’année fiscale, Capcom s’attend à ce que ce marché ne représente que 4,6 % de ses ventes.

Pour ce qui est des jeux, Onimusha: Way of the Sword s’en sort bien avec un démarrage à 1,78 million de ventes, tandis que Pragmata approche des 3 millions (2,73). Les champions du trimestre restent les remakes de Resident Evil 2 (206 000 ventes) et Resident Evil 4 (354 000 ventes) qui continuent de performer malgré les années qui passent. Le « mauvais élève » de la bande n’est autre que Monster Hunter Wilds qui n’apparaît pas dans le top 10 des ventes de cette période, alors que Monster Hunter World y est. Le jeu va sans doute se rattraper avec sa version Switch 2 et son extension, prévue pour 2027.