Xbox : Helen Chiang, directrice des opérations, quitte déjà son poste fraichement créé par Asha Sharma

La nouvelle structure d’Asha Sharma perd déjà l’un de ses piliers

C’est un départ significatif chez Xbox, puisqu’il concerne quelqu’un qui était en poste depuis seulement quelques semaines au sein de l’organisation menée par Sharma, même si elle était aussi chez Microsoft depuis plus de deux décennies. Helen Chiang est surtout connue pour avoir piloté Mojang pendant un temps, et lors de la restructuration en juillet dernier, elle a été promue au poste de directrice des opérations, ce qui en faisait l’une des plus hauts gradés chez Xbox. Elle avait pour but de mieux organiser le « modèle opérationnel » de Xbox, en « fédérant les activités » du groupe. Elle devait directement répondre à Asha Sharma.

The Verge rapporte que tout cela n’est que de l’histoire ancienne désormais. Dans un mémo diffusé en interne obtenu par Tom Warren, on apprend que Helen Chiang a quitté Microsoft. Asha Sharma lui adresse simplement un remerciement avant de passer à autre chose, tandis que Microsoft n’a pas souhaité parler « des cas individuels » en réponse à The Verge. Aucun remplaçant n’est nommé pour le moment, les autres cadres de Xbox se partageant désormais ses anciennes tâches.

On ignore donc si elle a été licenciée ou si elle est partie de son plein gré, même si la plupart du temps, dans le deuxième cas, la personne sur le départ a droit à un petit discours pour remercier tout le monde. Ici, ce n’est pour l’instant pas le cas, laissant alors penser que les choses ne se sont peut-être pas passées comme prévu. En plus de perdre une personne expérimentée qui a passé 21 ans chez Microsoft, Xbox doit aussi faire face à un aveu d’échec autour d’un poste qui vient tout juste d’être créé. Il devient plus que jamais difficile de savoir qui est à l’abri au sein de l’entreprise, avec une restructuration qui va se poursuivre durant ces prochains mois.