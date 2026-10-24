Xbox : Helen Chiang, directrice des opérations, quitte déjà son poste fraichement créé par Asha Sharma

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

En arrivant à la tête de Xbox, l’une des premières tâches d’Asha Sharma était d’identifier les carences du groupe ainsi que les secteurs dans lesquels l’organisation laissait à désirer. L’un des arguments autour du « Reset » de Xbox était qu’il y avait trop de couches managériales au sein de l’entreprise, ce qui freinait la prise de décision. Pour y pallier, Asha Sharma a donc viré beaucoup de monde, et créé dans le même temps le poste de chief operating officer (directeur des opérations) qui n’existait pas encore chez Xbox et qui a été confié à Helen Chiang, vétérante du groupe qui a surtout officié chez Mojang sur Minecraft. Trois mois plus tard, l’intéressée quitte le navire.

xbox-logo
Asha Sharma et Xbox réservent beaucoup de choses avec le projet Helix // Source : Xbox

La nouvelle structure d’Asha Sharma perd déjà l’un de ses piliers

C’est un départ significatif chez Xbox, puisqu’il concerne quelqu’un qui était en poste depuis seulement quelques semaines au sein de l’organisation menée par Sharma, même si elle était aussi chez Microsoft depuis plus de deux décennies. Helen Chiang est surtout connue pour avoir piloté Mojang pendant un temps, et lors de la restructuration en juillet dernier, elle a été promue au poste de directrice des opérations, ce qui en faisait l’une des plus hauts gradés chez Xbox. Elle avait pour but de mieux organiser le « modèle opérationnel » de Xbox, en « fédérant les activités » du groupe. Elle devait directement répondre à Asha Sharma.

The Verge rapporte que tout cela n’est que de l’histoire ancienne désormais. Dans un mémo diffusé en interne obtenu par Tom Warren, on apprend que Helen Chiang a quitté Microsoft. Asha Sharma lui adresse simplement un remerciement avant de passer à autre chose, tandis que Microsoft n’a pas souhaité parler « des cas individuels » en réponse à The Verge. Aucun remplaçant n’est nommé pour le moment, les autres cadres de Xbox se partageant désormais ses anciennes tâches.

On ignore donc si elle a été licenciée ou si elle est partie de son plein gré, même si la plupart du temps, dans le deuxième cas, la personne sur le départ a droit à un petit discours pour remercier tout le monde. Ici, ce n’est pour l’instant pas le cas, laissant alors penser que les choses ne se sont peut-être pas passées comme prévu. En plus de perdre une personne expérimentée qui a passé 21 ans chez Microsoft, Xbox doit aussi faire face à un aveu d’échec autour d’un poste qui vient tout juste d’être créé. Il devient plus que jamais difficile de savoir qui est à l’abri au sein de l’entreprise, avec une restructuration qui va se poursuivre durant ces prochains mois.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream

« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance

pc ps5 xbox series switch 2
« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance

Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis

pc
Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis

Le RPG indé et horrifique Look Outside, édité par Devolver, arrive tout bientôt sur consoles

pc ps5 switch ps4 switch 2
Le RPG indé et horrifique Look Outside, édité par Devolver, arrive tout bientôt sur consoles
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

C’est au tour de Samurai Shodown de tenter sa chance au cinéma, avec SNK qui enchaîne les projets
C’est au tour de Samurai Shodown de tenter sa chance au cinéma, avec SNK qui enchaîne les projets
Netflix aurait proposé à Xbox d’adapter ses licences pour un contrat de 500 millions de dollars, Xbox en demandait 800 millions
gears-of-war-eday-mods2
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.2 du jeu (Mitya, Valeriy, quête d’Archon…)
pc ps5 xbox series ios android
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.2 du jeu (Mitya, Valeriy, quête d’Archon…)
Arkane (Marvel’s Blade) est de plus en plus en danger, les syndicats tirent la sonnette d’alarme pour éviter la fermeture par Xbox
pc xbox series
Marvel's Blade
Wo Long 2: Wings of Ember – On y a joué, Team Ninja voit beaucoup plus grand pour sa suite
pc ps5 xbox series switch 2
Wo Long 2: Wings of Ember – On y a joué, Team Ninja voit beaucoup plus grand pour sa suite
Face aux critiques, Exodus change la tête de son protagoniste, même si vous pourrez le personnaliser vous-mêmes
pc ps5 xbox series
Face aux critiques, Exodus change la tête de son protagoniste, même si vous pourrez le personnaliser vous-mêmes
Malgré des doutes, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera bien doublé en français
pc ps5 switch switch 2
Malgré des doutes, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur sera bien doublé en français
Epic Games organise une game jam centrée autour des jeux créés par IA, et c’est un cauchemar
Fortnite chapitre 7 saison 3
Mass Effect : L’épisode annulé aurait pu s’appeler Mass Effect Universe, une bande-annonce du jeu serait apparue en ligne
Mass Effect : L’épisode annulé aurait pu s’appeler Mass Effect Universe, une bande-annonce du jeu serait apparue en ligne
Des skins Clair Obscur: Expedition 33 seront disponibles au lancement de Rayman Legends Retold
pc ps5 xbox series switch 2
Des skins Clair Obscur: Expedition 33 seront disponibles au lancement de Rayman Legends Retold
Dispatch : Un premier anniversaire avec 5 millions de ventes, une édition physique en route et une version mobile
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch : Un premier anniversaire avec 5 millions de ventes, une édition physique en route et une version mobile
Marvel’s Wolverine réalise le meilleur lancement pour une exclusivité PS5 depuis Helldivers II
ps5
Marvel’s Wolverine réalise le meilleur lancement pour une exclusivité PS5 depuis Helldivers II
Pour Mark Darrah, ex-BioWare, EA pourrait tout à fait revendre Mass Effect et Dragon Age
mass effect
Le DLC de Katana Zero n’est pas mort malgré les années d’attente, il est même plus gros que prévu
Le DLC de Katana Zero n’est pas mort malgré les années d’attente, il est même plus gros que prévu
Gears of War: E-Day aurait coûté pas moins de 500 millions de dollars à produire selon Kotaku
pc xbox series
gears of war: e-day-durée-de-vie
Le Steam Next Fest n’est plus une vitrine, c’est un bordel (et c’est un mauvais signe pour les indés)
Le Steam Next Fest n’est plus une vitrine, c’est un bordel (et c’est un mauvais signe pour les indés)
Des vétérans de Larian, CD Projekt Red ou encore Bungie réagissent à la fermeture de BioWare
Des vétérans de Larian, CD Projekt Red ou encore Bungie réagissent à la fermeture de BioWare
7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android
pc
7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android
Mass Effect : Malgré l’annulation du prochain jeu, l’adaptation en série TV par Amazon serait encore vivante
pc ps4 xbox one
Mass Effect : Malgré l’annulation du prochain jeu, l’adaptation en série TV par Amazon serait encore vivante
Phantom Blade Zero aura bien droit à une édition physique, mais il faudra attendre l’année prochaine
pc ps5
Phantom Blade Zero aura bien droit à une édition physique, mais il faudra attendre l’année prochaine
Les membres Xbox Insider peuvent à présent acheter des forfaits pour jouer en cloud, sans abonnement Game Pass
pc xbox series
Les membres Xbox Insider peuvent à présent acheter des forfaits pour jouer en cloud, sans abonnement Game Pass
Un jeu Les Sims a été mis de côté en interne, mais au profit d’un autre épisode encore non annoncé
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
les sims 4
Star Wars Battlefront 3 serait bien en développement chez EA avec DICE et Respawn aux commandes
Star Wars Battlefront 3 serait bien en développement chez EA avec DICE et Respawn aux commandes
Electronic Arts ferme le studio BioWare, le prochain Mass Effect est annulé et EA vire 400 personnes
pc ps4 xbox one ps3 xbox 360
Electronic Arts ferme le studio BioWare, le prochain Mass Effect est annulé et EA vire 400 personnes