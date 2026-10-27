Nintendo mettra en avant les indés sur Switch et Switch 2 dans un nouvel Indie World ce 28 octobre

Le rendez-vous des indés chez Nintendo

Comme d’habitude, l’Indie World sert à mettre en avant la scène indépendante, particulièrement active sur les consoles de Nintendo. Ce n’est pas à que vous aurez des informations sur les prochains jeux du constructeur, mais nul doute que vous y trouverez pas mal de créativité, avec des tas de projets qui méritent souvent le coup d’œil.

Cet Indie World aura lieu dès demain, le 28 octobre prochain, à 15 heures, heure de Paris. Au programme, ce sont seulement 15 minutes d’annonces qui vous attendent, avec des jeux qui sortiront aussi bien sur la première Switch que sur Switch 2. Mais à part cela, difficile de savoir à quoi s’attendre, étant donné que l’on parle ici de jeux indépendants dont beaucoup ne sont pas réellement connus, même si la dernière édition a tout de même parlé des versions Switch 2 de Blue Prince, Denshattack! ou encore Mixtape. Soit un sacré line-up.

Vous pourrez regarder cet Indie World en live dès demain sur YouTube ou encore Twitch, et vous pouvez aussi bien entendu compter sur nous pour vous relayer toutes les annonces importantes de cette édition.