Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance) dit être victime d’une cyberattaque

0

Warhorse Studios est actuellement à l’œuvre sur le prochain épisode de la saga Kingdom Come (qui ne sera pas forcément Deliverance 3) ainsi qu’un jeu Seigneur des Anneaux. Il a donc d’autres chats à fouetter que de se coltimner une cyberattaque, dont l’ampleur serait apparement importante même si le studio ne veut pas encore donner trop de détails.

Kingdom Come Deliverance 2 // Source : Warhorse Studios

L’ampleur de l’attaque reste encore inconnue

Si aucune fuite n’est pour l’instant à recenser, Warhorse Studios a préféré prendre les devants en reconnaissant que les réseaux sociaux qu’il vient tout juste d’être victime d’une cyberattaque :

« À tous nos joueurs et nos amis. Nous sommes désolés de vous apprendre que Wharhors Studios a été touché par une cyberattaque. Nous travaillons avec des spécialistes de la cybersécurité pour renforcer nos systèmes et mieux comprendre ce qu’il s’est passé. Merci de rester à nos côtés. »

Selon le communiqué partagé par le studio, cette attaque a mis à nu les données de l’entreprise, mais l’ampleur reste à déterminer. Martin Frývaldský, PDG du studio, ajoute :

« Il s’agit d’un incident grave pour Warhorse Studios et pour toutes les personnes concernées. Notre priorité immédiate est de sécuriser nos systèmes, de déterminer l’ampleur exacte de la faille et de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos employés, nos partenaires et notre communauté. Nous mobilisons les ressources requises pour faire face à cette situation et communiquerons des informations complémentaires dès que nous serons en mesure de le faire de manière responsable. »

On ignore donc si le travail du studio est aussi concerné, en plus des données de l’équipe qui peuvent se retrouver dans la nature. Mais comme l’ont prouvé les cyberattaques chez Insomniac Games ou chez Rockstar Games, ces incidents peuvent avoir de lourdes répercussions sur les studios et sur les équipes. Espérons le mieux pour Warhorses Studios.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Kingdom Come Deliverance II
Kingdom Come Deliverance II
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 04/02/2025

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios

pc ps5 xbox series
Kingdom Come Salvation pourrait être le nom du spin-off de Warhorse Studios

Kingdom Come Deliverance II fête ses 6 millions de ventes depuis son lancement

pc ps5 xbox series
Kingdom Come Deliverance II fête ses 6 millions de ventes depuis son lancement

Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochaine année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028

pc ps5 xbox series
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochaine année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028

Warhorse Studios travaille sur un RPG Seigneur des Anneaux en monde ouvert, en plus d’un nouveau jeu Kingdom Come

pc ps5 xbox series
Warhorse Studios travaille sur un RPG Seigneur des Anneaux en monde ouvert, en plus d’un nouveau jeu Kingdom Come
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Nintendo mettra en avant les indés sur Switch et Switch 2 dans un nouvel Indie World ce 28 octobre
switch switch 2
Nintendo mettra en avant les indés sur Switch et Switch 2 dans un nouvel Indie World ce 28 octobre
Le jeu mobile Bleach: Mirrors High annonce sa sortie la veille pour le lendemain, l’opening a été dévoilé
ios android
Le jeu mobile Bleach: Mirrors High annonce sa sortie la veille pour le lendemain, l’opening a été dévoilé
Au tour d’Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun 2) de licencier, 25% des effectifs sont touchés
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Warhammer 40,000 Boltgun Forges of Corruption
Skydance, qui possède maintenant Warner Bros Games, suit Microsoft en lançant un grand plan de départ volontaire
Skydance, qui possède maintenant Warner Bros Games, suit Microsoft en lançant un grand plan de départ volontaire
Si Arrowhead ne se précipite pas pour produire Helldivers 3, c’est parce que son principal concurrent serait… Helldivers 2
pc ps5 xbox series
Si Arrowhead ne se précipite pas pour produire Helldivers 3, c’est parce que son principal concurrent serait… Helldivers 2
Pour célébrer son 30e anniversaire, Tomb Raider mise sur votre nostalgie musicale
pc ps5 xbox series
Tomb Raider 30th anniversary Lo-fi Collection
Pokémon Unite s’en va, le MOBA free-to-play verra ses serveurs être fermés dès le mois de mars 2027
switch ios android
Pokémon Unite
Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous invite à reprendre la mer avec son mode New Game+
pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous invite à reprendre la mer avec son mode New Game+
Mass Effect : Le compositeur Austin Wintory partage 22 minutes de travail non-officiel sur l’épisode annulé
pc ps4 xbox one
Mass Effect : Le compositeur Austin Wintory partage 22 minutes de travail non-officiel sur l’épisode annulé
Shenmue III Enhanced : Après des mois de silence, le remaster annonce finalement sa sortie pour début 2027
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Shenmue III Enhanced : Après des mois de silence, le remaster annonce finalement sa sortie pour début 2027
Tomb Raider: Legacy of Atlantis dévoile un nouveau teaser trailer de certaines séquences les plus attendues
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Microsoft annonce un plan de départs volontaires auprès de 60 000 personnes, Xbox semble concerné
Microsoft
Elden Ring : Le film d’A24 disposerait d’un budget de production d’environ 200 millions de dollars selon le Wall Street Journal
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring : Le film d’A24 disposerait d’un budget de production d’environ 200 millions de dollars selon le Wall Street Journal
Sucker Punch (Ghost of Yōtei) licencie 24 personnes
ps5
Sucker Punch (Ghost of Yōtei) licencie 24 personnes
Arkane Lyon bénéficie d’un sursis d’un mois supplémentaire concernant la période de consultation avec Microsoft
pc xbox series
Marvel's Blade
Total War: Shogun 2 – Complete Edition : Roger Collum, vice-président de la franchise Total War, s’exprime suite au retrait de la vente du jeu
pc
Total War: Shogun 2 – Complete Edition : Roger Collum, vice-président de la franchise Total War, s’exprime suite au retrait de la vente du jeu
Mass Effect : Une pétition a été lancée pour « sauver » la licence, 200 000 personnes ont déjà signé
pc ps4 xbox one
Mass Effect : Une pétition a été lancée pour « sauver » la licence, 200 000 personnes ont déjà signé
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)
Débrief : Mass Effect 5 annulé, BioWare fermé, Star Wars Battlefront 3 et des nouvelles de Marvel’s Blade
Débrief : Mass Effect 5 annulé, BioWare fermé, Star Wars Battlefront 3 et des nouvelles de Marvel’s Blade
Pourquoi Call of Duty Modern Warfare 4 n’est pas disponible dans le Game Pass de Microsoft ?
pc ps5 xbox series switch 2
call-of-duty-modern-warfare-4-gamepass
Xbox : Helen Chiang, directrice des opérations, quitte déjà son poste fraichement créé par Asha Sharma
xbox series
xbox-logo
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream
« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance
pc ps5 xbox series switch 2
« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance
Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis
pc
Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis