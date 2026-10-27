Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance) dit être victime d’une cyberattaque

L’ampleur de l’attaque reste encore inconnue

Si aucune fuite n’est pour l’instant à recenser, Warhorse Studios a préféré prendre les devants en reconnaissant que les réseaux sociaux qu’il vient tout juste d’être victime d’une cyberattaque :

« À tous nos joueurs et nos amis. Nous sommes désolés de vous apprendre que Wharhors Studios a été touché par une cyberattaque. Nous travaillons avec des spécialistes de la cybersécurité pour renforcer nos systèmes et mieux comprendre ce qu’il s’est passé. Merci de rester à nos côtés. »

Selon le communiqué partagé par le studio, cette attaque a mis à nu les données de l’entreprise, mais l’ampleur reste à déterminer. Martin Frývaldský, PDG du studio, ajoute :

« Il s’agit d’un incident grave pour Warhorse Studios et pour toutes les personnes concernées. Notre priorité immédiate est de sécuriser nos systèmes, de déterminer l’ampleur exacte de la faille et de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos employés, nos partenaires et notre communauté. Nous mobilisons les ressources requises pour faire face à cette situation et communiquerons des informations complémentaires dès que nous serons en mesure de le faire de manière responsable. »

On ignore donc si le travail du studio est aussi concerné, en plus des données de l’équipe qui peuvent se retrouver dans la nature. Mais comme l’ont prouvé les cyberattaques chez Insomniac Games ou chez Rockstar Games, ces incidents peuvent avoir de lourdes répercussions sur les studios et sur les équipes. Espérons le mieux pour Warhorses Studios.