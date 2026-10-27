Mass Effect : Le compositeur Austin Wintory partage 22 minutes de travail non-officiel sur l’épisode annulé

Une lettre d’amour conçue dans son coin

Les regrets risquent de se multiplier. Toute une communauté de fans pleure l’annulation de Mass Effect Universe, cinquième opus révélé officieusement suite à la fermeture de BioWare par Electronic Arts. Et si la tournure espionnage et l’ambiance « Guerre Froide galactique » faisaient déjà envie, une publication d’Austin Wintory sur les réseaux ne risque pas de soigner la blessure de ce projet avorté.

Le compositeur reconnu du milieu a en effet partagé une vidéo de 22 minutes montrant le travail qu’il avait pu réaliser jusqu’ici. Il tient à préciser tout de même que ni lui ni aucun autre n’avait encore été engagé pour enregistrer la bande-son. Mais ce que l’on peut entendre aurait fait de lui, évidemment, un candidat de choix.

Avant de nous faire profiter de 8 morceaux concoctés par ses soins, l’homme à qui l’on doit notamment la BO de Journey, Abzu ou encore Sword of the Sea nous accueille avec un message introductif signalant ce que cela pouvait représenter pour lui de travailler sur un Mass Effect :

« En 2007, lorsque les crédits ont défilé à la fin de ma première partie de Mass Effect 1, Je me rappelle avoir appelé un ami et lui dire » Je peux déjà dire qu’il fait partie de mes jeux préférés de tous les temps ». D’habitude, il faut que le temps passe pour dire avec certitude qu’une chose soit véritablement destinée à traverser les âges, mais là, la conviction fut immédiate. Cette trilogie constitue, pour moi, l’expérience vidéoludique la plus chère à mon cœur et, en tant que compositeur professionnel, elle représentait mon « Graal » absolu. Il n’existe, à mes yeux, aucun projet dont je rêverais davantage de faire partie. »

Il poursuit ensuite en indiquant qu’au cours des dernières années, il était en discussions avec des personnes chez BioWare et Electronic Arts pour éventuellement signer la bande-son de Mass Effect 5 (celui qui s’appelait donc en réalité Mass Effect Universe), avec comme volonté d’offrir « une gigantesque lettre d’amour à la franchise » :

« Au moment où j’ai écrit ceci (en 2025), j’ignorais tout de ce qu’ils préparaient ; il s’agissait donc, sur le plan narratif, d’une forme de spéculation. Le concept se voulait un hommage direct au travail remarquable de Jack Wall et Sam Hulick sur le premier volet, tout en misant davantage sur de véritables synthétiseurs analogiques et sur une intégration plus complexe de l’orchestre (rappelant, par certains aspects, la nature hybride de la bande originale de Matrix). »

Electronic Arts a du son sur les mains

Puisque Austin Wintory fait les choses bien, il accompagne chaque piste partagée de quelques mots au sujet des idées derrière la composition. Et bien qu’il s’agisse d’un petit aperçu, le résultat est quand même à la hauteur.

Rien que le tout premier morceau, « The Legacy of Shepard », arrive à mettre les poils, et « Scanning » est capable de nous rappeler facilement « Uncharted Worlds » et « New Worlds » des deux premiers opus, avec un clin d’œil glissé au thème « Vigil ». Et puis citons « Forever Calibrating », entre douceur, mélancolie et inquiétude.

L’ensemble sonne donc effectivement comme une lettre d’amour aux compositeurs originaux. Allez, continuons de nier et de rêver d’un monde dans lequel tout ceci voit bel et bien le jour. Les fans signent en tout cas, en nombre, une pétition mise en ligne la semaine dernière pour montrer leur souhait de voir la licence se relever.