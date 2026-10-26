Microsoft annonce un plan de départs volontaires auprès de 60 000 personnes, Xbox semble concerné

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Lorsque l’on est à la tête d’un géant comme Microsoft, les priorités sont simples : les beaux chiffres et la croissance. Le projet de « reset » chez Xbox s’imbrique totalement dans cette philosophie, mais c’est bien toute l’entreprise qui doit marcher dans cette voie. Et quand il en faut toujours plus on s’attaque, comme d’habitude, aux hommes et femmes qui la font tourner. Pour commencer « doucement », Microsoft annonce un plan de départ volontaires auquel 60 000 personnes sont éligibles.

Microsoft
Le siège de Microsoft // Source : Microsoft

27% des effectifs de Microsoft éligibles

Quand il s’agit de faire des économies, Satya Nadella et Asha Sharma forment un duo chirurgical. Chez la division Xbox, on connait même déjà depuis quelques jours les contours du planning de licenciements visant le reste des 3 200 personnes encore à virer, total valable en tout cas pour l’année fiscale en cours. Mais si l’on prend l’entreprise Microsoft au global, on brasse évidemment un très grand nombre d’employés, et donc quand on veut optimiser les coûts, les chiffres déboussolent.

Alors que la firme de Redmond a passé la cinquième sur l’IA en priorisant énormément ses investissements dans ce secteur, qui se ressentent d’ailleurs sur l’implantation massive de data centers, une note de la vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines Amy Coleman, relayée par CNBC, a été diffusée publiquement sur le blog de Microsoft. Elle annonce un plan de départs volontaires auquel sont éligibles 60 000 personnes.

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Amy Coleman, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines chez Microsoft // Source : Microsoft

On parle donc de plus de 25% des effectifs totaux de Microsoft, avoisinant les 223 000 personnes. La note indique que le plan concerne des équipes au Canada, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et plus précisément des employés occupant des postes de niveau 70 ou inférieur, à l’exception de certaines équipes des divisions marketing, ventes et ingénierie.

Bien sûr, n’imaginez pas que Microsoft va se séparer de plus d’un quart de ses salariés d’un coup, mais à titre de comparaison, un premier plan avait eu lieu en avril et concernait plus de 8 700 salariés américains, pour finalement aboutir en juillet sur l’annonce du départ de 4 800 personnes.

Chaque membre concerné a jusqu’au mois de décembre pour se décider, avec un départ de l’entreprise effectif au 31 décembre pour quiconque répondra par la positive. Notez que Microsoft n’a visiblement pas d’objectif fixe concernant le nombre de réponses positives visé.

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