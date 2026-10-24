Pourquoi Call of Duty Modern Warfare 4 n’est pas disponible dans le Game Pass de Microsoft ?

Est-ce que Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible dans le Game Pass ?

On ne va pas tourner autour du pot, car tout le monde l’a déjà remarqué : la réponse est non. Après trois années d’intégration dans le catalogue de Microsoft (MW3, BO6 et BO7), cette année marque le retrait des nouveaux opus de la licence Call of Duty du Game Pass.

Pour les joueurs PC ou Xbox ayant souscrit au Game Pass, ils doivent dorénavant procéder à un achat séparé pour jouer au FPS. Cela dit, cette règle ne s’applique qu’aux plus pressés, car Call of Duty Modern Warfare 4 fera son arrivée dans le catalogue Game Pass Ultimate et PC Game Pass ultérieurement, soit en fin d’année 2027.

Source : Activision

Or, on sait déjà que cela va être trop tard : Activision propose un nouvel opus chaque année et les joueurs délaissent les anciens opus pour sauter vers les nouveaux. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent pleinement profiter du titre, il faudra malheureusement passer à la caisse sans quoi elles joueront à un jeu déserté par sa population.

Pourquoi Call of Duty: Modern Warfare 4 et les prochains opus ne sont plus dans le Game Pass ?

Il n’y a pas à chercher midi à quatorze heures : il est question d’argent. N’en déplaise à certains, Call of Duty est une licence forte qui regroupe une énorme base de joueurs. Proposer à ces derniers un accès Day One ou à prix réduit en souscrivant simplement au Game Pass Ultimate s’avère être une perte d’argent.

Bien que les joueurs Xbox aient besoin de continuer leur abonnement pour continuer à jouer aux jeux en ligne, cela ne permet pas de compenser l’accessibilité du jeu dans leur catalogue. Ainsi, Microsoft a choisi de faire d’une pierre deux coups : les joueurs souscrivent malgré tout à l’abonnement pour jouer en ligne et achètent en plus le jeu à son prix fort. Une double peine qui permet à Microsoft de se faire de l’argent.

Néanmoins, ce retrait n’est pas uniquement une question de profit. N’oubliez pas que Microsoft doit rentabiliser l’énorme investissement que l’entreprise a pu faire pour racheter Activision Blizzard. Soit 68,7 milliards de dollars doivent être remboursés. Ainsi, proposer Call of Duty: Modern Warfare 4 à 80 €, avec une base de joueurs aussi fidèle et un abonnement obligatoire pour jouer en ligne, constitue un moyen rapide et fiable pour rembourser l’investissement.

Source : Activision

Honnêtement, on pourrait même dire que la stratégie est double-facteur :

En rendant le jeu payant la première année, Microsoft enregistre un pic massif d’achats auprès des fans inconditionnels.

L’ajouter au catalogue fin 2027 offrira une seconde vie au titre pour relancer l’engagement avant le jeu suivant.

D’autre part, on peut aussi souligner la notion d’équité aux vues des autres joueurs. En effet, Call of Duty: Modern Warfare 4 doit être payé au prix fort sur Steam et PlayStation. Alors, proposer un tel jeu via un abonnement reviendrait à créer une forte asymétrie de valeur. Ainsi, il s’avère bien plus “logique” de vendre le jeu partout au lancement et d’aligner la rentabilité.