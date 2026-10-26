Total War: Shogun 2 – Complete Edition : Roger Collum, vice-président de la franchise Total War, s’exprime suite au retrait de la vente du jeu

Creative Assembly admet avoir trop « fermé les yeux » sur la production

Outre prendre le temps nécessaire de faire son mea culpa auprès de la communauté Total War, Roger Collum a surtout admis dans un premier temps que Creative Assembly avait trop « fermé les yeux » sur la façon dont la production de Shogun 2 – Complete Edition s’était déroulée. Toutefois, il a aussi tenu à rappeler que ce projet n’a pas été conçu en interne, sans pour autant directement mentionner l’entreprise polonaise Mataboo Games dont le nom était pourtant présent lorsque le titre avait encore une page Steam au moment de rédiger cet article :

« Ce jeu n’a pas été développé par Creative Assembly. Il n’a donc pas été soumis aux mêmes contrôles internes et à notre assurance qualité. Nous avons fermé les yeux sur son développement externe, toutes nos équipes étant focalisées sur nos prochains gros projets. Cependant, peu importe les modalités de développement, Total War est notre franchise et notre nom y est associé. […] Shogun 2: Complete Edition n’a pas été à la hauteur. Nous devons l’assumer et y remédier. Nous avons constitué une petite équipe de développeurs expérimentés pour collaborer avec SEGA et le développeur externe sur les prochaines étapes à mener. Je n’ai pas encore tous les détails mais nous reviendrons vers vous le moment venu. »

Dans la suite de son communiqué, le vice-président de la franchise Total War a également partagé sa vision sur l’usage de l’IA générative au sein de l’industrie vidéoludique. Contrairement aux pro et anti-IA purs et durs, il semble faire partie de cette catégorie de personnes plus modérées, voyant cette technologie comme un moyen potentiel d’assister les créateurs et créatrices du secteur :

« Chez Creative Assembly, nous n’utilisons pas l’IA générative pour créer les assets de nos jeux, y compris les graphismes générés par IA. Nous exigeons la même chose de tous les développeurs externes avec qui nous travaillons. La situation de Shogun 2: Complete Edition fait donc l’objet d’une enquête. Nous utilisons des outils IA dans le cas où ils aident nos créateurs à faire du meilleur travail, dans le cadre d’une évolution constante de nos outils et technologies au sein d’un secteur en constante évolution et très concurrentiel. Pour moi, le principe est assez simple : l’IA peut soutenir le créateur. Il ne devrait pas le remplacer. Je ne crois pas que l’IA puisse remplacer l’expérience humaine, le jugement et la créativité qui sont à l’origine d’expériences géniales. Les outils IA peuvent-ils aider à l’analyse, au débogage ou au prototypage rapide pour que nos experts puissent se focaliser sur la création de jeux incroyables ? Absolument. »

En conclusion, Roger Collum a souhaité appeler au calme parmi les fans de la licence. Bien qu’il déclare être parfaitement conscient qu’il est logique qu’ils soient en colère au vue de la situation, il a demandé que ces critiques soient avant tout dirigées à son encontre et non contre les équipes de Creative Assembly, certains membres du studio britannique ayant à priori été victimes de harcèlement ces derniers jours :

« Je terminerai mon message d’aujourd’hui par une demande envers vous tous. Je comprends votre colère mais ne la dirigez pas vers les membres de nos équipes. Nos équipes communautaires, d’assurance qualité, de conception et toutes les autres font leur travail, conformément aux demandes de l’entreprise. Leur sécurité est notre priorité. Ils ne méritent pas et nous ne tolérerons pas de harcèlement, ciblages en ligne, ni de critiques personnelles. […] Je l’ai déjà dit : quand l’équipe fait les choses bien, c’est grâce à elle. Quand nous nous trompons, c’est de ma faute. Vous avez absolument le droit d’être en colère et de nous critiquer mais adressez celles-ci à moi. Nous savons que nous devons gagner votre confiance en créant de bons jeux et, surtout, en répondant présent quand nous commettons des erreurs. Nous sommes humains, nous ferons des erreurs et je vous promets que tant que je serai là, lorsque ça arrivera, nous reconnaîtrons nos torts et ferons tout notre possible pour y remédier. »

En attendant de découvrir ce qu’il adviendra de Total War: Shogun 2 – Complete Edition, notez que le jeu d’origine est de nouveau accessible sur Steam.