Mass Effect : Une pétition a été lancée pour « sauver » la licence, 200 000 personnes ont déjà signé

Du point final aux points de suspension ?

L’énorme secousse qu’a été l’annonce de la fermeture de BioWare a fait du mal à beaucoup de gens, et notamment toute une génération marquée par Dragon Age et Mass Effect. Conséquence immédiate à cette nouvelle, une pétition a été créée sur Internet. Intitulée « SaveMassEffect », elle affiche clairement le refus de voir la licence mise dans un placard.

La description de la pétition est claire : elle demande à Electronic Arts de s’engager à poursuivre le développement de la licence Mass Effect en débloquant le financement nécessaire, en formant une équipe aux effectifs suffisants et en accordant le temps qu’il faut pour y arriver. Alors soyons réalistes, si BioWare a été fermé, ce n’est pas pour, par miracle, proposer maintenant toutes les conditions idéales à quelqu’un d’autre.

En revanche, l’idée que EA revende les droits de la licence, déjà partagée par Mark Darrah, un ancien de BioWare, est également évoquée ici. Les chances de voir cette solution se réaliser ne sont pas beaucoup plus nombreuses, mais elle reste à l’heure actuelle la plus souhaitable.

Quoi qu’il en soit, suite à un trailer diffusé en ligne le lendemain, montrant potentiellement le cinquième opus jadis en chantier, appelé Mass Effect Universe, la rage et la déception n’en ont été que plus importantes au sein de la communauté. Résultat, en cinq jours, plus de 215 000 personnes ont déjà signé.

Un écho puissant qui n’a pas fini de s’étendre puisque le montant continue de grimper régulièrement pendant que l’on écrit ces lignes. Soulignons d’ailleurs que Jennifer Hale et Mark Meer, les voix féminine et masculine de Shepard dans le cadre de la trilogie originale, ont fait part sur leurs réseaux de leur volonté de voir Mass Effect se poursuivre.