Shenmue III Enhanced : Après des mois de silence, le remaster annonce finalement sa sortie pour début 2027

La patience, les fans connaissent

L’annonce du projet Shenmue III Enhanced, chargé de faire briller davantage un titre pas tout à fait à la hauteur de la très longue attente éprouvée, remonte à août 2025. Plus tôt dans l’année, les perspectives étaient tout de même encourageantes avec l’annonce du contenu et des précommandes des éditions physiques.

Hélas, depuis, le silence entoure le remaster, et au fur et à mesure que la fin 2026 se rapproche, le doute quant à une sortie avant de passer au nouvel an ne cesse de s’épaissir. Finalement, l’annonce crainte est à présent officielle : Shenmue III Enhanced est désormais prévu pour le début d’année 2027.

Grâce au site communautaire Shenmue Dojo, un message officiel issu de la newsletter de ININ Games, l’éditeur. Voici le contenu du communiqué :

« Nous savons que vous attendez avec impatience de voir Ryo briller comme jamais auparavant, pour la première fois sur plusieurs consoles modernes. Le développement prend du temps afin de peaufiner chaque détail, et nous progressons à grands pas. Nous aurons bientôt plus de détails à vous communiquer et nous attendons avec impatience cette sortie début 2027 ! »

Allez, encore un petit peu de patience pour mettre la main sur cette version enrichie visuellement entre textures 4K, support du FSR et du DLSS ou encore temps de chargement réduits.

Shenmue III Enhanced arrivera donc l’an prochain sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.