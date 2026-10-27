Le jeu mobile Bleach: Mirrors High annonce sa sortie la veille pour le lendemain, l’opening a été dévoilé

L’anime est terminé, mais pas l’exploitation de la licence

À défaut de donner naissance à de bons jeux sur consoles, la saga Bleach a au moins un peu plus de succès sur mobiles, même si tous les jeux sortis ne se valent pas. Bleach: Mirrors High tentera d’être le futur carton free-to-play dérivé de la série avec la promesse de nous laisser créer notre propre Shinigami, avec un Zanpakuto qui sera à notre image. Vous jouerez aussi avec les personnages iconiques de la licence dans des affrontements mettant en scène des équipes de trois personnages.

Le jeu aura aussi pour ambition de raconter une histoire inédite créée en partenariat avec Tite Kubo, l’auteur du manga, qui a conçu les nouveaux personnages que vous verrez dans l’opening du jeu ci-dessous. Ce dernier joue évidemment la carte du fan service à fond en faisant revenir des personnes qui ne devraient pourtant plus être là.

Cette vidéo dévoilée par Bandai Namco signe aussi le coup d’envoi du jeu. Après avoir été repoussé, puisqu’il était censé nous parvenir cet été, Bleach: Mirrors High arrive presque sans prévenir puisque le jeu mobile sera disponible dès demain sur l’App Store ainsi que sur le Google Play Store.