Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)
Octobre touche à sa fin, et on pourrait croire que le calendrier commence à respirer après plusieurs semaines intenses. Mais non. À moins d’un mois de GTA VI, les grosses productions ont beau se faire plus rare, il y a encore largement de quoi se mettre sous la dent, avec notamment un remaster attendu et un jeu d’action prometteur.
Les sorties à venir cette semaine
Difficile de passer à côté de Phantom Blade Zero. Le jeu d’action de S-Game arrive justement en fin de semaine (et notre test est déjà disponible) et s’annonce comme un incontournable. Le même jour, The Wolf Among Us Remastered redonne une seconde jeunesse à l’aventure de Telltale que l’on a adoré à l’époque et qui permettra de patienter jusqu’à sa suite. Le reste est peut-être moins attendu, mais il y en aura tout de même pour tous les goûts, en attendant notre calendrier de novembre.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
27 octobre
- Remothered: Red Nun’s Legacy (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Village in the Shade (PC, PS5, Switch 2, Switch)
- Minecraft (Switch 2)
- Virtue and a Sledgehammer (PC)
- Emberville (PC, accès anticipé)
- Culdcept Begins (PC)
28 octobre
- Usual June (PC)
- Rogue Reigns (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- ANOMALITH (PC, PS5, Switch 2)
- No Man’s Sky (iOS)
29 octobre
- Phantom Blade Zero (PC, PS5)
- Monster Hunter Outlanders (iOS, Android)
- Croc 2: Kingdom of the Gobbos (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
- The Wolf Among Us Remastered (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Hello Kitty Party Land (Switch 2, Switch)
- Steins;Gate Re:Boot (PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Pardon My French Toast (PC, Switch)
30 octobre
- SURI: The Seventh Note (PC, PS5)