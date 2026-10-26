Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)

Les sorties à venir cette semaine

Difficile de passer à côté de Phantom Blade Zero. Le jeu d’action de S-Game arrive justement en fin de semaine (et notre test est déjà disponible) et s’annonce comme un incontournable. Le même jour, The Wolf Among Us Remastered redonne une seconde jeunesse à l’aventure de Telltale que l’on a adoré à l’époque et qui permettra de patienter jusqu’à sa suite. Le reste est peut-être moins attendu, mais il y en aura tout de même pour tous les goûts, en attendant notre calendrier de novembre.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

27 octobre

28 octobre

Usual June (PC)

Rogue Reigns (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

ANOMALITH (PC, PS5, Switch 2)

No Man’s Sky (iOS)

29 octobre

30 octobre