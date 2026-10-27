Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous invite à reprendre la mer avec son mode New Game+

Faites grimper le challenge à chaque nouvelle partie

La fonctionnalité aurait pu être présente dès le départ, mais Ubisoft a au moins décidé de ne pas faire les choses à moitié. Assassin’s Creed Black Flag Resynced se met à jour en ce 27 octobre avec plusieurs nouveautés au programme, dont le fameux mode New Game+ qui vous permettra de redémarrer une partie tout en conservant plusieurs éléments de votre progression.

Cela concerne notamment les armes et les améliorations liées à Edward, mais aussi tout ce qui touche à votre navire ainsi qu’à votre argent, même si une nouvelle monnaie est introduite dans le mode New Game+ pour acheter de nouvelles tenues et d’autres objets. Il vous faudra bien cela pour faire face aux nouveaux défis qui vous attendent, car en recommençant une partie de la sorte, les ennemis un peu plus menaçants seront davantage présents. Vous pourrez relancer une partie jusqu’à 5 fois d’affilée, augmentant à chaque fois le niveau de difficulté.

En parlant de cela, la mise à jour introduit un mode Cauchemar pour celles et ceux qui recherchent réellement un défi plus corsé, que ce soit sur terre ou sur l’océan, et même durant les phases d’infiltration. L’intégralité du patch note de la version 1.0.8 est à lire sur le site officiel du jeu.