Pokémon Unite s’en va, le MOBA free-to-play verra ses serveurs être fermés dès le mois de mars 2027

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Même la popularité de la saga Pokémon ne suffit parfois pas à sauver un jeu de la débandade. Nul doute que Pokémon Unite a attiré les regards à sa sortie, en offrant à la saga son propre MOBA, un genre capable de réunir pas mal de monde au même titre que la licence en elle-même. Mais au fil des années, une partie du public est passée à autre chose, et il faut croire que la communauté restante ne suffisait plus pour que Tencent continue à investir dans le jeu.

Pokémon Unite
Pokémon Unite // Source : TiMi Studio Group

Un dernier événement avant de fermer boutique

Fin de service pour Pokémon Unite. Le jeu de TiMi Studio Groupe (qui est une filiale de Tencent) verra ses serveurs être débranchés dès le 23 mars 2027, et cela vaut aussi bien pour la version mobile que pour celle sortie sur Nintendo Switch.

Après cette date, c’est rideau, même si le studio prévient qu’un tout dernier événement aura lieu avant la fermeture dès le 12 novembre prochain. Une sorte de cadeau d’adieu pour fêter les 5 ans du jeu. Même chose pour le tournoi Pokémon Unite Aeos Crown 2027 Tokyo qui aura tout de même lieu malgré l’annonce de l’arrêt des serveurs, même si cette compétition se fera sans doute dans une ambiance un peu morose. Dès aujourd’hui, les microtransactions prennent fin, notamment le pass mensuel que vous ne pourrez plus acheter.

Sorti en 2021 d’abord sur Switch avant d’arriver sur mobiles, Pokémon Unite était un MOBA dans lequel vous pouviez contrôler quelques-uns des Pokémon les plus emblématiques de la saga dans des matchs en 5 vs 5. Malgré la popularité du genre et de la série, Tencent n’aura donc pas su trouver la clé de la réussite, ce qui est tout de même assez rare pour un jeu Pokémon qui a bénéficié d’autant de mise en avant.

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Date de sortie : 21/07/2021

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