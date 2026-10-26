Tomb Raider: Legacy of Atlantis dévoile un nouveau teaser trailer de certaines séquences les plus attendues

Pierre ? Présent

Un teaser célébrant les 30 ans du jeu original et qui nous permet d’apercevoir plusieurs séquences mythiques du premier opus, comme par exemple la transformation en or de notre Lara suite à des déconvenues dans le palais de Midas, ou encore une interaction avec Pierre Dupont, l’un des principaux rivaux de l’héroïne dans l’histoire originale.

Cette courte vidéo nous permet aussi d’apercevoir de nouveaux lieux et panoramas préparés par les équipes de Flying Wild Hog, et qui ont l’air tout simplement ravissants. On remarque également que les puzzles avec des boules à faire rouler sont de retour, tout comme le balancement sur des perches murales, des créatures fantastiques mais aussi des animaux et humains à abattre, tandis que notre Lara aura bien droit à des séquences à moto, si l’on en croit les images aperçues. Tomb Raider: Legacy of Atlantis sera disponible le 12 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, et dès le 10 février pour les détenteurs d’une édition Deluxe et Collector.