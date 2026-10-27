Pour célébrer son 30e anniversaire, Tomb Raider mise sur votre nostalgie musicale

Winston en stéréo

Première annonce majeure, des centaines de morceaux issus de l’univers Tomb Raider viendront envahir vos bibliothèques musicales en novembre, notamment Spotify et Apple Music. Harry Hinds, fan de longue date de Tomb Raider, expert en musique mais également webmaster du site Music of Tomb Raider, a été choisi pour aider Crystal Dynamics à organiser et préparer les morceaux, y compris dans des albums inédits, dans des compilations spéciales créées pour les plateformes de streaming et ce, pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

God of Lo-Fi

Une collaboration artistique assez singulière a également permis de donner naissance à l’album Tomb Raider: 30th Anniversary Lo-Fi Collection, disponible sur la chaîne YouTube officielle de Tomb Raider avec des illustrations exclusives de Tholia Bentz tout au long de la vidéo. Une compilation signée That Norse Chick, au rythme intentionnellement posé pour se forcer à ralentir.

La collection réinvente et remixe les musiques originales des différents compositeurs de Tomb Raider tels dont Nathan McCree, Peter Connelly, Martin Iveson, Troels B. Folmann, Colin O’Malley, Jason Graves, Bobby Tahouri, Brian D’Oliveira, Wilbert Roget, II et Paul Houseman.

Une partition originale permettant d’entendre certaines répliques cultes mais aussi des mélodies mythiques de 30 ans de jeux, disposés officiellement selon leur nouvel ordre canonique, en démarrant donc par le Tomb Raider de 2013 et se terminant par Tomb Raider Underworld, le dernier opus dans l’ordre de l’histoire, avant Tomb Raider: Catalyst prévu pour 2028 au mieux.

Tomb Raider n’a pas fini de nous surprendre et proposera probablement d’autres collaborations dans les prochains mois, avant une hypothétique nouvelle bande-annonce aux Game Awards en fin d’année ?