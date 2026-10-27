Pour célébrer son 30e anniversaire, Tomb Raider mise sur votre nostalgie musicale

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Cette année, Tomb Raider fête ses 30 ans. Tout au long de cette année spéciale pour la licence, celle-ci n’a cessé de proposer de nombreux partenariats avec différentes marques, allant de manettes 8BitDo aux lunettes Gunnar, en passant par les briques de construction Fanbrix et les figurines McFarlane. Ceci n’est qu’un échantillon et cela ne semble pas près de s’arrêter puisque la licence trentenaire vient d’annoncer plusieurs nouvelles musicales pour cet anniversaire, en collaboration avec des habitués de la licence.

Tomb Raider 30th anniversary Lo-fi Collection
Tomb Raider 30th anniversary Lo-fi Collection // Source : ActuGaming

Winston en stéréo

Première annonce majeure, des centaines de morceaux issus de l’univers Tomb Raider viendront envahir vos bibliothèques musicales en novembre, notamment Spotify et Apple Music. Harry Hinds, fan de longue date de Tomb Raider, expert en musique mais également webmaster du site Music of Tomb Raider, a été choisi pour aider Crystal Dynamics à organiser et préparer les morceaux, y compris dans des albums inédits, dans des compilations spéciales créées pour les plateformes de streaming et ce, pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

God of Lo-Fi

Une collaboration artistique assez singulière a également permis de donner naissance à l’album Tomb Raider: 30th Anniversary Lo-Fi Collection, disponible sur la chaîne YouTube officielle de Tomb Raider avec des illustrations exclusives de Tholia Bentz tout au long de la vidéo. Une compilation signée That Norse Chick, au rythme intentionnellement posé pour se forcer à ralentir.

La collection réinvente et remixe les musiques originales des différents compositeurs de Tomb Raider tels dont Nathan McCree, Peter Connelly, Martin Iveson, Troels B. Folmann, Colin O’Malley, Jason Graves, Bobby Tahouri, Brian D’Oliveira, Wilbert Roget, II et Paul Houseman.

Une partition originale permettant d’entendre certaines répliques cultes mais aussi des mélodies mythiques de 30 ans de jeux, disposés officiellement selon leur nouvel ordre canonique, en démarrant donc par le Tomb Raider de 2013 et se terminant par Tomb Raider Underworld, le dernier opus dans l’ordre de l’histoire, avant Tomb Raider: Catalyst prévu pour 2028 au mieux.

Tomb Raider n’a pas fini de nous surprendre et proposera probablement d’autres collaborations dans les prochains mois, avant une hypothétique nouvelle bande-annonce aux Game Awards en fin d’année ?

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique

pc ps5 xbox series
[MAJ] Tomb Raider: Catalyst ne sortira finalement pas avant 2028 et dit peut-être adieu à une version physique

Crystal Dynamics annonce une nouvelle vague de licenciements malgré ses projets Tomb Raider

pc ps5 xbox series
Crystal Dynamics annonce une nouvelle vague de licenciements malgré ses projets Tomb Raider

Tomb Raider: Catalyst : on connaît désormais l’actrice qui doublera l’antagoniste de la prochaine aventure de Lara Croft

pc ps5 xbox series
tomb raider catalyst

Game Awards 2025 : Le résumé de toutes les annonces (Tomb Raider, Divinity, Star Wars: Fate of The Old Republic…)

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
game awards
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Si Arrowhead ne se précipite pas pour produire Helldivers 3, c’est parce que son principal concurrent serait… Helldivers 2
pc ps5 xbox series
Si Arrowhead ne se précipite pas pour produire Helldivers 3, c’est parce que son principal concurrent serait… Helldivers 2
Pokémon Unite s’en va, le MOBA free-to-play verra ses serveurs être fermés dès le mois de mars 2027
switch ios android
Pokémon Unite
Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous invite à reprendre la mer avec son mode New Game+
pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous invite à reprendre la mer avec son mode New Game+
Mass Effect : Le compositeur Austin Wintory partage 22 minutes de travail non-officiel sur l’épisode annulé
pc ps4 xbox one
Mass Effect : Le compositeur Austin Wintory partage 22 minutes de travail non-officiel sur l’épisode annulé
Shenmue III Enhanced : Après des mois de silence, le remaster annonce finalement sa sortie pour début 2027
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Shenmue III Enhanced : Après des mois de silence, le remaster annonce finalement sa sortie pour début 2027
Tomb Raider: Legacy of Atlantis dévoile un nouveau teaser trailer de certaines séquences les plus attendues
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Microsoft annonce un plan de départs volontaires auprès de 60 000 personnes, Xbox semble concerné
Microsoft
Elden Ring : Le film d’A24 disposerait d’un budget de production d’environ 200 millions de dollars selon le Wall Street Journal
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Elden Ring : Le film d’A24 disposerait d’un budget de production d’environ 200 millions de dollars selon le Wall Street Journal
Sucker Punch (Ghost of Yōtei) licencie 24 personnes
ps5
Sucker Punch (Ghost of Yōtei) licencie 24 personnes
Arkane Lyon bénéficie d’un sursis d’un mois supplémentaire concernant la période de consultation avec Microsoft
pc xbox series
Marvel's Blade
Total War: Shogun 2 – Complete Edition : Roger Collum, vice-président de la franchise Total War, s’exprime suite au retrait de la vente du jeu
pc
Total War: Shogun 2 – Complete Edition : Roger Collum, vice-président de la franchise Total War, s’exprime suite au retrait de la vente du jeu
Mass Effect : Une pétition a été lancée pour « sauver » la licence, 200 000 personnes ont déjà signé
pc ps4 xbox one
Mass Effect : Une pétition a été lancée pour « sauver » la licence, 200 000 personnes ont déjà signé
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 octobre (Phantom Blade Zero, The Wolf Among Us…)
Débrief : Mass Effect 5 annulé, BioWare fermé, Star Wars Battlefront 3 et des nouvelles de Marvel’s Blade
Débrief : Mass Effect 5 annulé, BioWare fermé, Star Wars Battlefront 3 et des nouvelles de Marvel’s Blade
Pourquoi Call of Duty Modern Warfare 4 n’est pas disponible dans le Game Pass de Microsoft ?
pc ps5 xbox series switch 2
call-of-duty-modern-warfare-4-gamepass
Xbox : Helen Chiang, directrice des opérations, quitte déjà son poste fraichement créé par Asha Sharma
xbox series
xbox-logo
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Ultimate Scream
« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance
pc ps5 xbox series switch 2
« Les joueurs devront adopter une approche stratégique très différente » : Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka nous parlent de Monster Hunter Wilds: Ascendance
Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis
pc
Kiwi Boing, platformer 3D de type collectathon, actera en 2027 le retour des anciens développeurs de Les Fourmis
Le RPG indé et horrifique Look Outside, édité par Devolver, arrive tout bientôt sur consoles
pc ps5 switch ps4 switch 2
Le RPG indé et horrifique Look Outside, édité par Devolver, arrive tout bientôt sur consoles
C’est au tour de Samurai Shodown de tenter sa chance au cinéma, avec SNK qui enchaîne les projets
C’est au tour de Samurai Shodown de tenter sa chance au cinéma, avec SNK qui enchaîne les projets
Netflix aurait proposé à Xbox d’adapter ses licences pour un contrat de 500 millions de dollars, Xbox en demandait 800 millions
gears-of-war-eday-mods2
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.2 du jeu (Mitya, Valeriy, quête d’Archon…)
pc ps5 xbox series ios android
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 7.2 du jeu (Mitya, Valeriy, quête d’Archon…)
Arkane (Marvel’s Blade) est de plus en plus en danger, les syndicats tirent la sonnette d’alarme pour éviter la fermeture par Xbox
pc xbox series
Marvel's Blade