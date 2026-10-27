Au tour d’Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun 2) de licencier, 25% des effectifs sont touchés

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De Microsoft à Ubisoft en passant par Sucker Punch, l’actualité ne lève pas le pied sur les licenciements. Un nouveau chapitre s’ajoute avec du mouvement chez Auroch Digital. Le studio derrière les FPS rétro Warhammer 40,000: Boltgun, sa suite Boltgun 2, mais aussi Starship Troopers: Ultimate Bug War! va en effet procéder à des licenciements impactant le quart de ses effectifs.

Warhammer 40,000 Boltgun Forges of Corruption
Warhammer 40,000: Boltgun - Forges of Corruption // Source : Focus Entertainment

On a largement dépassé les 40 cas

Auroch Digital aurait pu fêter tranquillement le lancement prochain de Warhammer Survivors, le spin-off façon Vampire Survivors de l’univers grimdark. Au lieu de ça, et à quelques jours seulement de cette sortie, le studio annonce devoir procéder à des licenciements.

Dans des publications sur LinkedIn et sur ses réseaux, désormais supprimées, il déclare en effet que 25% des effectifs vont prendre la porte, en sachant que, sans connaître sa taille exacte, la page LinkedIn le classe dans la catégorie des entreprises comprenant entre 51 et 200 membres. Voici ce que dit le communiqué officiel  :

« Aujourd’hui, nous devons vous faire part d’une nouvelle difficile : Auroch Digital a entamé un processus de consultation concernant des suppressions de postes, touchant environ un quart des effectifs du studio. Au cours de l’année écoulée, nos collaborateurs ont sorti des jeux incroyables, tels que Warhammer 40,000: Boltgun II et Starship Troopers: Ultimate Bug War!, qui ont été très bien accueillis par nos joueurs. Malgré ce succès créatif, la situation du marché qui a posé des problèmes à tant d’autres studios nous touche désormais. Par conséquent, nous avons pris la décision de restructurer le studio afin de traverser cette période de turbulence et d’incertitude dans notre industrie. »

Le communiqué se poursuit en premier lieu sur une pensée aux équipes, soulignant que le studio « regrette profondément la situation » dans laquelle il se trouve aujourd’hui et que sa priorité est « d’accompagner chaque collaborateur tout au long de cette épreuve, avec autant de bienveillance et de respect que possible ».

Auroch Digital a ensuite un mot pour les autres acteurs du secteur, qu’il invite à envisager de recruter les personnes concernées, mettant en avant le fait que « leur talent et la diversité de leurs compétences sont exceptionnels ». Enfin, et même si elle est évidemment importante à un degré moindre, une dernière partie est destinée au public, en abordant le futur créatif du studio :

« À nos joueurs, sachez que le développement et le suivi après le lancement de Warhammer Survivors et Warhammer 40,000: Boltgun II continueront. Notre démarche pour l’avenir consistera toujours à créer des jeux avec la même passion, le même soin, et la même qualité que vous attendez de nous. Bien que notre priorité immédiate soit d’accompagner nos collègues durant cette épreuve, n’espérez pas moins de notre engagement futur. »

La prochaine étape est donc la sortie le 10 novembre de Warhammer Survivors sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, iOS et Android.

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Date de sortie : 10/11/2026

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