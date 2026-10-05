Débrief : The Last of Us, Kena 2, GTA 6, Xbox platine et Gears of War
Pour bien débuter la semaine, un petit cours de rattrapage s’impose. Voici venu le temps de votre débrief hebdomadaire, qui vous résume toutes les informations importantes qu’il ne fallait pas manquer ces derniers jours.
Au programme de votre débrief, un point sur les futurs projets de Naughty Dog, qui a notamment évoqué le fait de ne pas encore pouvoir parler d’Intergalactic, tout en annonçant de nouveaux projets pour la licence The Last of Us. On revient aussi sur la semaine de Xbox, entre nouveautés, craintes et sortie d’une exclusivité attendue au tournant. Il est aussi question du retour de la suite de Kena, qui arrivera finalement l’année prochaine. Et bien entendu, un point sur GTA 6 qui a droit à de nouvelles informations.
Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient