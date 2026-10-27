GTA 6 devrait peser environ 210 GB sur PlayStation 5

Le poids de GTA 6 est révélé

GTA 6 veut poursuivre plus que jamais la philosophie de Rockstar Games : aller encore plus loin dans la taille et la densité de l’aire de jeu proposée, et multiplier les détails visuels, les animations des PNJ et de la faune, etc. Forcément, une telle ambition devra se ressentir au moment d’installer le jeu sur console.

Et selon le compte Twitter de confiance PlayStation Size Game, GTA 6 devrait peser 210 GB sur PlayStation 5. Lorsque l’on prend les modèles Slim PS5 et leurs 1 To, dont seuls 822 Go sont réellement alloués à l’installation de jeux, on vous invite à préparer le terrain si jamais vous êtes un peu limite niveau place.

Les possesseurs et possesseuses d’une PS5 Pro et ses 2 To peuvent davantage voir venir. Et, évidemment, tout cela ne concerne pas celles et ceux qui ont boosté leur PS5 en stockage, et qui sont donc encore plus tranquilles. Notez évidemment que le poids devrait être le même à peu de choses près sur Xbox Series.

Rappelons enfin que les pré-chargements pourront débuter le 12 novembre, avant de pouvoir jouer le 19 novembre à partir de minuit.