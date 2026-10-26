Sucker Punch (Ghost of Yōtei) licencie 26 personnes

C’est un autre fantôme qui frappe

L’information nous vient d’un mail consulté par le site Aftermath : 26 personnes vont être licenciées chez Sucker Punch. Le studio américain n’étant pas une structure gigantesque non plus comparé à d’autres noms célèbres de l’industrie, en regroupant un peu moins de 200 personnes. Mais même si on parle souvent ici de centaines voire de milliers de gens mis à la porte, la nouvelle reste douloureuse, peu importe l’échelle.

Voici ce que la direction du studio déclare au sein du mail :

« Après avoir analysé avec attention les défis du marché et évalué les besoins de l’équipe pour notre prochain projet, nous avons décidé de procéder à des réductions d’effectif. En conséquence, plusieurs postes seront supprimés au sein de Sucker Punch. Nous sommes conscients que c’est une nouvelle difficile à encaisser, et nous tenons à vous assurer que cette décision n’a pas été prise à la légère. Nous y avons mûrement réfléchi et nous nous efforçons d’accompagner au mieux nos collègues concernés durant cette transition. Il est évident qu’il s’agit d’une journée difficile. La semaine prochaine, nous apporterons davantage de précisions concernant l’avenir. »

Bien que le prochain projet encore non annoncé soit mentionné dans le mail, n’y voyons a priori aucun indice sur son envergure. Ceci dit, le plus important est ailleurs : après un Ghost of Yōtei réussi et bien accueilli, et des contenus additionnels « Ennemi Public » et « Echoes of Sekigahara » reçus d’aussi bonne manière, ce n’est pas suffisant pour se mettre à l’abri de licenciements. Comme toujours, soutien aux personnes concernées.