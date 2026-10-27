Si Arrowhead ne se précipite pas pour produire Helldivers 3, c’est parce que son principal concurrent serait… Helldivers 2

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Helldivers 2 a largement dépassé les attentes d’Arrowhead, si bien que personne ne semble se souvenir du premier épisode. La tâche sera plus compliquée pour Helldivers 3, qui aura beaucoup plus de pression sur les épaules. Et le studio Arrowhead ne le sait que trop bien, c’est pourquoi il ne voit pas de raison de se presser à produire une suite.

Helldivers 2 // Source : Arrowhead

Helldivers 3 n’a pour l’instant pas de raison d’être

Johan Pilestedt, qui gère Arrowhead, a indiqué à Rock Paper Shotgun que le studio disposait bien d’une petite équipe qui travaille sur le prochain jeu du studio, sans confirmer s’il s’agit là de Helldivers 3 ou d’un autre titre. Lorsque l’on parle de « petite équipe », cela représente uniquement 5 % du studio aujourd’hui. Ce qui veut dire que les 95 % restants sont à l’œuvre sur les mises à jour de Helldivers 2, qui restent encore la priorité pour Arrowhead.

Et c’est bien parce que le jeu continue d’attirer du monde que produire rapidement un Helldivers 3 serait quelque peu contreproductif, surtout pour la gestion de la communauté :

« Pour l’instant, mon point de vue est qu’une suite remet tout à plat et oblige les joueurs à repartir de zéro […] Certains studios considèrent parfois les joueurs comme un simple moyen de générer des profits à court terme. Pour nous, les joueurs sont le moteur du jeu, ce sont eux qui font venir leurs amis, créent des mèmes et maintiennent le jeu en vie. Lorsqu’on dispose d’une communauté active qui joue ce rôle, il n’y a pas besoin d’une suite. »

Pour Pilestedt, produire une suite dès maintenant serait créer un concurrent à son propre jeu :

« Le plus grand concurrent d’un éventuel Helldivers 3 serait Helldivers 2. Créer une suite n’a de sens que si celle-ci se distingue suffisamment pour permettre aux deux titres de coexister. Pour l’instant, rendre Helldivers 2 meilleur chaque jour qui passe est une bien meilleure stratégie que de compromettre sa dynamique actuelle. »

Vous l’aurez compris, tant que Helldivers 2 fonctionne, Arrowhead n’ira pas jeter toutes ses forces dans la production d’un nouvel épisode. Il serait maintenant intéressant de savoir si, dans cette optique, l’autre projet en cours de production au sein du studio est un jeu inédit basé sur une autre licence ou non.

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