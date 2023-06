Les très bons volants Logitech G920 et G29 actuellement en promotion

Les volants G920 et G29 en promotion

Alors que l’on vient d’apprendre que le Prime Day d’Amazon aura lieu dans quelques semaines, la Fnac veut également appâter les clients avec une offre en cours. Plus précisément, sur un pack volant et pédalier de la marque Logitech, entreprise réputée pour offrir du matériel gaming abordable et souvent de bonne facture. Une offre qui ne viendra pas bouleverser votre semaine, mais qui reste tout de même intéressante, suffisamment pour être relayée.

Ce sont les packs volant et pédalier Logitech G29 et Logitech G920 qui sont ainsi proposés à un prix de 249.99€ au lieu des 299.99€ habituellement affichés. Une remise de 50€ donc, soit environ -17%, qui sera effective jusqu’au 30 juin. Une offre tout de même très pertinente en cette période de lancement de F1 23, avec un produit d’entrée de gamme idéal pour apprendre à piloter avec un volant.

On notera tout de même que l’enseigne La Fnac n’est pas la seule à proposer les produits avec une remise en ce moment. Amazon propose aussi le G920 en réduction, cette fois-ci à 259€ et le G29 à 249,.99€, soit également une remise de 50€. Attention, le géant de la revente affiche une remise soit disant de +33% à 40% sur le prix conseillé, ce qui n’est absolument pas vrai, puisque plutôt affiché aux alentours des 280 à 300€ habituellement.

Quelle différence entre le Logitech G29 et le G920 ?

Aucune. Ou presque. Il s’agit de la même gamme de volant, avec le même pédalier et un volant aux performances similaires. Ce qui les différencie, c’est leur compatibilité : le Logitech G920 s’adresse aux joueurs Xbox One, Xbox Series et PC, tandis que le G29 est utilisé pour les consoles PlayStation 4, PlayStation 5 (et PC). On a simplement quelques variantes sur le design, avec un peu de bleu pour ce dernier.

G29 et G920, meilleurs volants ?

La gamme G920 et G29 de Logitech est une excellente porte d’entrée pour commencer à jouer à un jeu de course au volant. Il reste un produit d’entrée de gamme, ce qui veut dire qu’il faut être prêt à faire quelques concessions, avec des finitions qui laissent à désirer sur les coutures et un retour de force pas encore optimal, malgré une bonne puissance. Mais les deux font parties des meilleurs produits pour se lancer.

Ceci dit, si vous recherchez les meilleurs volants de course pas chers pour débuter, nous vous avons proposer un guide d’achat complet. Celui-ci s’adresse aux joueurs et joueuses de Formule 1 mais on vous y dresse les meilleures alternatives, avec d’autres volants aussi bons, si ce n’est meilleurs que les G29 et G920. N’hésitez pas à consulter nos conseils pour en savoir plus.