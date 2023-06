Si vous souhaitez investir dans un nouveau volant de course, un pédalier, ou tout simplement une nouvelle manette pour jouer à F1 23 dans les meilleures conditions, on vous propose une sélection des meilleurs produits selon votre profil. L’achat d’un combo volant et pédalier peut rapidement devenir onéreux et il est donc capital de bien réfléchir avant d’investir dans un set-up complet. Certains iront même jusqu’à acheter un siège, mais nous n’avons pas l’expertise pour vous en parler (pour l’instant). On se concentre donc sur ce que l’on connait : les meilleurs volants pour jouer à un jeu de course, et plus précisément, pour la série F1.

Les meilleurs volants pour F1 23

Dans ce guide, nous vous avons proposer nos recommandations pour le meilleur volant de course selon votre budget. Parce que l’achat d’un tel produit peut rapidement monter en budget, nous allons vous proposer plusieurs alternatives. Bien que l’on ressent un gap important entre les volants bas de gamme et haut de gamme, certains sont plus accessibles que d’autres avec un excellent rapport qualité-prix.

Ce qu’il faut également savoir avant l’achat, c’est que certains volants s’adressent à des profils de joueurs expérimentés sur les jeux de course ou qui ont déjà pris en main des volants. A l’inverse, certaines références sont idéales pour débuter : déjà parce qu’ils sont abordables, mais aussi parce qu’ils sont accessibles, vous permettant de vous familiariser avec un volant, ce qui demandera forcément un temps d’adaptation. Enfin, sachez que généralement, la base du volant et un pédalier sont proposés mais ce n’est pas toujours le cas. Cela va parfois de pair, avec un bundle mais plus on monte en gamme, et moins cela est vrai, donc n’oubliez pas ces éléments.

Dans cette sélection, nous vous proposerons naturellement des volants de type Formula, mais comme il en faut pour tous les budgets, nous vous proposerons également des volants circulaires. Question de budget, parce que certains sont très qualitatifs pour leur prix mais aussi parce que certains d’entre vous recherchent probablement un volant pour tous les jeux de courses.

Débutants, attention avant d’acheter

Avant de passer à la caisse, voici quelques règles à savoir si vous n’êtes absolument pas connaisseurs. Cela reste un investissement onéreux.

Ne prenez pas du haut de gamme pour commencer : outre la question du prix, il est aussi important de se faire la main sur un volant avant de se perfectionner. De nombreux produits existent pour les premiers essais, que ce soit des volants F1 ou des volants ronds, qu’on utilisera pour d’autres jeux de course. Les volants haut de gamme s’adressent généralement à des personnes expérimentées.

: outre la question du prix, il est aussi important de se faire la main sur un volant avant de se perfectionner. De nombreux produits existent pour les premiers essais, que ce soit des volants F1 ou des volants ronds, qu’on utilisera pour d’autres jeux de course. Les volants haut de gamme s’adressent généralement à des personnes expérimentées. Le volant a besoin d’une base : Si l’on vous propose divers packs qui comprendront base + volant + pédalier, beaucoup n’achètent également que le volant, qu’ils fixent à une base qu’ils ont déjà ou repérées ailleurs. C’est une évidence pour les joueurs habitués, mais n’oubliez pas qu’un volant seul ne sert à rien.

Si l’on vous propose divers packs qui comprendront base + volant + pédalier, beaucoup n’achètent également que le volant, qu’ils fixent à une base qu’ils ont déjà ou repérées ailleurs. C’est une évidence pour les joueurs habitués, mais n’oubliez pas qu’un volant seul ne sert à rien. Ne pas oublier le pédalier : Techniquement, quand on se met à jouer au volant, on prend un pédalier. Vous n’êtes pas obligés de prendre un volant haut de gamme et un pédalier hors de prix, n’oubliez juste pas de voir s’ils sont compatibles.

: Techniquement, quand on se met à jouer au volant, on prend un pédalier. Vous n’êtes pas obligés de prendre un volant haut de gamme et un pédalier hors de prix, n’oubliez juste pas de voir s’ils sont compatibles. Vérifier la compatibilité : Tous les produits ne sont pas forcément compatibles PC, PlayStation et/ou Xbox. Si la majorité sont compatibles avec le PC, cela ne veut pas dire que vous pourrez y jouer sur console. Egalement, un volant compatible PlayStation ne le sera pas forcément Xbox. N’oubliez pas de vérifier que si vous achetez un volant d’une marque, que celui-ci soit bien compatible avec votre base ou votre pédalier.

Quel volant pas cher pour débuter en jeu de course ?

Thrustmaster T128

N’ayons pas peur des mots, il s’agit du low cost par excellence. Si l’on vous conseille tout de même de vous tourner vers le T248, légèrement plus costaud et plus performant, le T128 offre une porte d’entrée absolument abordable pour le genre. Avec déjà le combo volant, base et pédalier, il n’y a rien d’autres à acheter. Facile à mettre en place et à installer, c’est également un volant idéal pour apprendre à conduire. Le tout plastique se ressent, et le pédalier est sans doute le moins qualitatif, mais pour commencer ou pour apprendre en attendant un investissement plus coûteux, c’est la pioche qu’il vous faut.

Thrustmaster T248

Sans doute le plus abordable avec le meilleur compromis sur la qualité. Certes, avec le Thrustmaster T248 nous sommes encore dans du bas de gamme, un peu bruyant mais on a pourtant un très bon rapport qualité/prix : cela vous permet de monter en gamme par rapport au T128. On est ici sur un volant rond, ce qui fait perdre l’immersion d’une F1, mais l’on reste sur une valeur sûre, idéale si vous débutez sur le jeu au volant. Attention, il existe dans une version compatible Xbox, une autre compatible PlayStation, référez-vous au tableau plus haut.

Logitech G923

Très bonne pioche aussi avec un combo volant et pédalier à un tarif abordable de 299€. Le Logitech G923 fait partie des références et best-seller dans le milieu. Le retour de force est perfectible et l’on sent quelques faiblesses sur les pédales, mais le volant est en lui-même est l’une des incontournable pour débuter. Il est parfait pour débuter dans le milieu avec une installation et une prise en main facile. Très bon également pour d’autres jeux de course.

Quel volant spécial F1 ?

Thrustmaster F1 Wheel Addon (PC, consoles)

L’entrée de gamme la plus low-cost possible, et qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Une référence et un best-seller depuis son lancement. Bien sûr, n’oublions pas la base (T300 ou TX, disponible plus bas) et son pédalier (T-LCM) mais cela vous permet d’avoir la configuration Volant F1 + Pédalier + Base à moins de 600€, ce qui est nettement l’offre la plus abordable avec Thrustmaster. Il faut bien sûr s’attendre à devoir faire quelques compromis sur la qualité ou les performances, mais l’on vous propose ici un très bon combo pour débuter.

Thrustmaster Ferrari SF1000 Edition (PC, consoles)

Sous licence officielle Ferrari, le SF1000 Edition de Thrustmaster est à la fois la bonne pioche de cette sélection pour les aficionados de la prestigieuse écurie italienne mais aussi pour débuter avec un volant plutôt abordable et techniquement très au point. Bien compatible PC, Xbox et PlayStation, il propose un excellent niveau de finitions avec du vrai carbone en façade. On dénote un bruit des palettes assez fort, mais si vous êtes passionnés de F1, on vous le recommande (très) chaudement.

Base Thrustmaster T300 / TX

Parce qu’il ne faut pas oublier la base : on est donc sur une configuration de volant à courroie, avec le duo T300 / TX de Thrustmaster. Ne cherchez pas plus populaire, c’est la référence la plus connue (et sans doute la mieux vendue), qui vous permet d’avoir la base nécessaire pour ensuite accrocher votre volant (compatible avec tous les produits de la marque). Notez que le T300 s’adresse aux joueurs PC / PlayStation, et le TX pour la communauté PC / Xbox.

Pédalier Thrustmaster T-LCM

Maintenant que vous avez opté pour le volant et la base, n’oubliez pas le pédalier. On se dirigera naturellement vers le T-LCM si vous avez opté pour l’un des produits Thrustmaster, puisqu’il correspond très bien à cette gamme de prix et complètera le trio pour bien débuter.

Thrustmaster T818 Ferrari SF1000 (PC)

On monte en gamme avec un volant moins abordable, mais pas moins qualitatif. Considérez-le comme le grand frère du précédent, avec toujours un produit Ferrari mais cette fois-ci, encore meilleur. Pensé pour l’eSport, il s’agissait du premier volant Direct Drive de Thrustmaster : il s’agit d’une technologie qui permet une connexion directe entre le moteur et la roue, avec plus de réalisme dans les sensations et capable de délivrer une puissance de 10 Nm de couple. Attention, celui-ci n’est compatible que sur PC.

Clubsport F1 eSports V2 Fanatec (PS/PlayStation) / McLaren GT3 V2

On redescend légèrement en tarif pour finir sur un produit Fanatec d’entrée de gamme. Listé à moins de 300€ (sans sa base et son pédalier), cela en fait un volant très abordable issue d’une marque connue. Cela reste une bonne porte d’entrée pour débuter, bien que les Thrustmaster font très bien office de premier volant. Evoquons rapidement le CSL Elite McLaren GT3 V2 qui est un peu dans la même veine que le précédent mais également compatible Xbox. Toujours à récupérer sur le site de Fanatec.

CSL DD F1 (PC, Xbox)

Excellent compromis côté tarif mais légèrement plus élevé, avec un bundle qui regroupe la base, le volant et le pédalier. Direction Fanatec, une marque réputée dans le milieu, avec le CSL DD F1, un produit de qualité pour du moyen de gamme. Le pédalier est un peu en-deçà de ce que l’on pourrait en attendre, avec l’absence de Load Cell, mais le volant est quant à lui absolument excellent avec de très bonnes sensations. La technologie Direct Drive est aussi présente, ce qui le place dans les meilleurs volants du marché.

Comptez environ 920€ pour ce bundle. A noter que le pack est seulement disponible sur PC et Xbox : pour la version PlayStation, vous devrez prendre les produits séparément. Donc prendre le DD Pro Gran Turismo et ajouter le volant et le pédalier.

Meilleur volant haut de gamme

Désormais, on va hausser un peu le budget. Si vous souhaitez passer sur un volant de très bonne qualité, il va falloir mettre le plus. Cependant, si vous êtes débutants, nous ne vous conseillons pas de prendre un volant listé ici. Tout d’abord, parce que l’achat est onéreux. Mais aussi parce que ces volants deviennent plus complexes à manier, et avoir un peu d’expérience est nécessaire pour mieux les appréhender. Commencez donc par une entrée ou milieu de gamme avant de partir sur ces prochains.

Avant de poursuivre, sachez que plusieurs marques se sont démarquées : si Thrustmaster est une bonne référence pour les volants les plus abordables ou en milieu de gamme, ce sont Moza et surtout Fanatec qui sont des noms qui reviennent souvent.

Moza R9 + FSR (PC)

On part sur une marque relativement jeune et qui a pourtant rapidement fait ses marques. Pour l’instant, l’entreprise n’a pas énormément de références, c’est pourquoi nous ne vous proposons que ce combo Moza R9 avec sa roue FSR, ce qui fait monter l’achat aux environs de 1100€. Le Direct Drive est bien présent avec 9NM de force sur ce Moza R9 et s’adapte avec le FSR évoqué, seul « volant F1 » de la marque. Il est possible tout de même de le prendre avec les quelques rares autres volants de la marque que vous retrouverez sur le site officiel. Notez que vous pouvez aussi opter pour la gamme en dessous concernant la base, le Moza R5

Podium Racing Wheel F1 (PlayStation)

Uniquement compatible PC et PS5, le Fanatec Podium F1 dispose d’une excellente finition et d’une prise en main très agréable. Il a un retour de force de 20Nm, et le classe comme l’un des volants incontournables. Comptez ici 1,299€ pour mettre la main dessus. Il faut bien sûr rajouter la base, tel que le DD1 de Fanatec.

Podium Racing Wheel F1 (Bundle, Xbox)

Si vous êtes perdus avec les noms, ici on fait simple: c’est simplement la version Xbox (et PC) du Racing Wheel F1 que vous venez de voir en bleu. Sauf que particularité, la base est déjà incluse. Cela fait logiquement grimper le prix de 400 piécettes supplémentaires. Encore une fois, seulement accessible via le site de Fanatec.

Podium DD2 Fanatec Bundle

Indéniablement l’une des meilleurs références et l’un des meilleurs choix proposés ici. Déjà parce qu’il existe un bundle, comme vous le voyez actuellement, avec base, volant et pédalier (possible aussi de prendre le volant séparément) mais aussi parce qu’il s’agit d’une des meilleures références. Puissant, solide, qualitatif, c’est probablement celui que l’on retient le plus ici. Tout comme son prix, affiché à un peu plus de 2500€. Le bundle proposé ici est compatible PC et Xbox.

Quel pédalier prendre ?

On ne s’attardera pas trop dans cette section mais si vous avez optez pour l’achat d’un volant seul, sans pédalier, voici tout de même quelques références. n’oubliez pas de vérifier la compatibilité (bien que la plupart soient compatibles entre eux, notamment d’une seule marque mais sait-on jamais). Le pédalier est souvent le produit un peu boudé par les constructeurs : les équipementiers font les économies sur le pédalier, notamment en fournissant des références dans des bundles, pour faire économiser. Il ne faut donc pas bouder cette partie pour ressentir aussi de bonnes sensations dans les pieds. Le Load Cell, technologie connue, est une composante par exemple à prendre en compte pour avoir un produit correct.

Thrustmaster T-LCM

Compatible PC et consoles, le T-LCM de la marque américaine dispose d’excellentes qualités de finition avec la présence du Load Cell, c’est-à-dire une meilleure charge lors de son utilisation, et qui permet d’améliorer les sensations. Facilement plug and play avec un autre volant de la marque, la mise en place est rapide et facile. Une bonne pioche.

Clubsport Pedals V3

Puisqu’il faut bien un pédalier avec l’achat d’une référence Fanatec, on vous propose le Clubsport Pedals V3, compatible avec les produits de la marque et sur l’ensemble des plateformes. Il embarque la technologie Load Cell, ce qui en fait l’un des pédaliers techniquement au poil pour bien ressentir la précision de vos freinages. A acheter sur le site de Fanatec.

Quel meilleur volant sur PlayStation / Xbox

En entrée de gamme, vous pouvez vous tourner vers le Thrusmaster SF1000, qui est indéniablement l’un des moins chers et avec le meilleur rapport qualité prix. Il faut ajuster ça d’un pédalier, mais c’est ce que l’on vous conseille si vous avez un budget déjà intéressant. Sinon, les références de chez Fanatec (Podium DD2, CSL DD chez Xbox et GT DD Pro chez PS5) seront largement vous satisfaire si vous souhaitez monter un peu en gamme.

Quel meilleur volant sur PC

Sur PC, difficile de ne pas parler du GT DD Pro encore une fois, de chez Fanatec, qui est donc l’une des meilleures références ici listées. Le R9 de Moza est aussi une bonne pioche, que l’on pourrait mettre en haut du panier pour son prix légèrement plus abordable.

Set up ultime ?

Les meilleures manettes pour jouer à F1 23

DualSense

Classique mais efficace. La DualSense est la manette traditionnelle sur PlayStation 5, et elle est donc logiquement la plus abordable de cette sélection. On vous la conseille non pas pour sa prise en main, qui sera meilleure sur d’autres manettes, notamment chez ses concurrentes, mais surtout pour ses sensations. Déjà parce qu’elle offre des fonctionnalités propres à sa technologie, avec les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Cela vous permet de bien doser votre accélération ou votre freinage, notamment pour bien ressentir cet effet manette en main. Il est d’ailleurs possible de jouer sur les paramètres pour que les palettes soient plus ou moins souples.

On notera tout de même que la DualSense a un souci de taille pour les amoureux et amoureuses des courses longue distance : elle peut vite créer un sentiment d’inconfort, avec des douleurs à la main sur des sessions de jeu importantes. C’est l’un des défauts récurrents de la manette, notamment sur les jeux de course. Elle est également avant tout pensée aussi pour la PS5, moins personnalisable sur un PC.

Elite Series 2 Xbox

Evidemment, on parlerait bien de la manette Xbox classique, qui est et qui restera pour nous l’une des meilleures manettes (et abordables) pour tous les types de jeu. Mais autant parler de sa grande sœur, qui elle aussi est une référence en la matière. Avec une prise en main impeccable et excellente pour les longues sessions avec un confort optimal, l’Elite Series 2 permet également d’avoir accès facilement aux palettes, avec une très bonne précision des sticks. L’ensemble est bien conçu, parfait pour un jeu comme F1 23.

DualSense Edge

Difficile de ne pas évoquer sa version améliorée, la DualSense Edge. Cette fois-ci, on part sur un budget un peu plus élevé mais toujours loin d’un volant de qualité. Il faut dire qu’elle propose de nombreux autres avantages qui pourraient vous donner envie de partir sur celle-ci, notamment avec un beau produit bien fini, la possibilité de changer les sticks simplement ou encore d’avoir le choix en palette ou galet.

N’oublions pas la personnalisation avec plus de paramètres disponibles, même si ces derniers ne sont pas tous nécessairement utiles pour F1 23. Pour son prix plus élevé, on se dit que la manette Elite chez Xbox ou un volant d’entrée de gamme sera probablement meilleur. Mais elle n’en reste pas moins bien plus agréable manette en main, notamment pour les longues courses.

Quelle paire de gants pour conduire un volant ?

Faut-il prendre des gants quand on joue au volant ? Oui, probablement. Est-ce forcément nécessaire ? Pas vraiment. C’est au goût de chacun, même si l’on vous conseille tout de même d’en prendre pour éviter la transpiration tout en protégeant la roue. Des gants que vous avez à la maison pour d’autres disciplines peuvent faire l’affaire, notamment les gants de vélo qui s’adaptent très bien mais il existe des gants conçus pour l’occasion. C’est encore un achat supplémentaire, mais à la vue de l’investissement pour un tel set-up, on imagine que nous ne sommes plus à ça prêt.

Quelle différence entre courroie et Direct Drive ?

Vous avez sans doute vu les termes plus haut dans ce guide d’achat. Un volant qui dispose d’un moteur à courroie est souvent jugé moins performant qu’un moteur Direct Drive. C’est donc moins cher, mais ça donne aussi de moins bonnes sensations. Le Direct Drive est une technologie qui permet une connexion directe entre le moteur et la roue, avec donc plus de réalisme et de réactivité.

Quel volant choisir pour un jeu de F1 ?

Pour jouer à un jeu de F1, il est recommander de prendre un volant de type Formula. C’est tout bête, mais prendre un volant rond pour de la F1, c’est tout de même assez rare. S’il est tout à fait possible de prendre son volant rond habituel pour Gran Turismo ou Forza pour des questions d’habitude ou de prix, l’immersion est tout de même bien meilleure avec un volant type Formula.

N’oubliez pas le pédalier : cela va toujours ensemble, et il faut toujours jeter un œil à celui-ci. Si l’on sera moins exigeant sur cette partie, il faut tout de même choisir un pédalier équipe d’un frein à capteur de force, aussi appelé Load Cell, qui vous donnera un meilleur retour, et donc, vous permettra d’être plus performant sur le circuit.