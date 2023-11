Ce volant Thrustmaster plébiscité par le public s’offre une baisse de prix avant le Black Friday

Où trouver le volant Thrustmaster T248 en promotion ?

Trouvable habituellement aux alentours des 250-260€ chez les différents revendeurs, le volant Thrustmaster T248 est actuellement accessible à un tarif de 229,99€ chez l’entreprise française. Une petite baisse de prix d’environ une vingtaine d’euros donc qui peut inciter à l’achat ceux et celles voulant délaisser la conduite à la manette afin de faire un premier pas léger en direction de l’univers du sim racing.

En effet, bien qu’il soit considéré comme un produit bas de gamme au sein même de sa catégorie, le volant Thrustmaster T248 reste une bonne pioche pour nombre fans de jeux de course curieux de découvrir une expérience au volant solide sur de plusieurs titres tels que F1 23, Forza Horizon 5, etc. En plus de ça, il est fourni avec un pédalier. Attention cependant, seule la version compatible PC, Xbox One et Xbox Series X|S est concernée par cette promotion.

Si jamais vous souhaitez en apprendre davantage sur les meilleurs volants disponibles à la vente pour jouer à F1 23, n’hésitez surtout pas à consulter notre guide d’achat dédié.