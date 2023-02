Google Pixel 7 : Belle promotion sur cet excellent smartphone de Google

Plus besoin d’attendre les soldes ou le Black Friday pour faire des bonnes affaires de nos jours, surtout lorsque l’on cherche à acquérir un nouveau smartphone. Si vous souhaitez dès maintenant vous offrir le dernier né des smartphones Google, le Google Pixel 7, vous avez de la chance, puisqu’on peut aujourd’hui trouver une très belle offre chez Amazon qui casse le prix de ce modèle très apprécié et souvent très cher.

Où trouver le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

Le Google Pixel 7 n’est sorti que depuis quelques mois mais il a déjà droit à une jolie réduction qui mérite que l’on s’y intéresse. Cette fois-ci, c’est Amazon qui brade le prix de ce smartphone. Le tarif conseillé de ce Google Pixel 7 est de 749 €, ce qui est une sacrée somme, mais Amazon vous propose aujourd’hui d’acquérir ce modèle pour seulement 610 €. On n’a rarement vu plus bas pour ce smartphone en dehors des périodes de soldes.

Pour ce tarif, vous obtiendrez ici l’un des smartphones au meilleur rapport qualité-prix du marché. Souvent apprécié pour son volet photo qui fait encore une fois des miracles, le Pixel 7 est aussi un excellent smartphone pour jouer aux titres les plus récents comme Genshin Impact ou le prochain Summoners War: Chronicles. Equipé du Google Tensor G2, il sera capable de faire tourner la plupart des jeux les plus gourmands comme un charme, aidé par ses 8 Go de RAM.