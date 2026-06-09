Un logo PS5 est apparu sur une présentation de Gears of War: E-Day dans le podcast XBOX

Visiblement, les employés XBOX ont été aussi surpris que nous

Lors du dernier numéro du podcast XBOX, une présentation de Gears of War: E-Day a eu lieu. Au-delà des informations révélées sur le jeu, on retiendra surtout l’écran de fin qui a été diffusé pendant que les intervenants discutaient. Comme le souligne le journaliste de The Verge, Tom Warren, on y voit un logo PS5 collé à celui de Steam et des plateformes XBOX pour Gears of War: E-Day, alors que celui-ci ne sortira pas sur la console de Sony. XBOX a rapidement retiré la vidéo suite à cette jolie bourde, qui montre qu’il y a encore très peu de temps, le jeu était bien prévu sur PS5, avec des assets marketing déjà prêts.

Microsoft changed Gears of War: E-Day to an Xbox exclusive at the last minute. If you want the ultimate proof of that, Xbox posted a podcast today and forgot to remove the PS5 logo from the E-Day art 😬 Xbox has removed the video now — Tom Warren (@tomwarren.co.uk) 2026-06-08T21:43:12.680Z

Histoire de montrer que XBOX n’a pas fait la girouette aussi rapidement, Aaron Greenberg, vice-président marketing chez XBOX, est venu clarifier une chose. Lorsque Tom Warren indique que cette décision de rendre le jeu exclusif sur XBOX avait été décidée au dernier moment, il précise que ce n’est pas le cas et que seul un petit groupe de personnes avait pris cette décision il y a un mois :

« Salut Tom, je peux confirmer que ce n’est pas vrai. Nous avons simplement limité la connaissance de cette nouvelle à un très petit groupe interne. L’intention était de partager cette nouvelle en premier avec nos joueurs et tous ceux qui regardent la présentation. »

Un tel choix un mois avant un grand showcase est tout de même ce que l’on pourrait appeler une décision de dernière minute, mais ce n’est évidemment pas le narratif que veut faire passer XBOX. On pourra aussi noter que le fait de vouloir informer le public (enfin, les fans) avant les employés d’un virage aussi important est une stratégie pour le moins curieuse, mais ces derniers mois, XBOX a montré qu’il faisait tout pour se rapprocher de son public, de manière insistée.