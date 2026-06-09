Après Spyro: A Realm Beyond, Toys for Bob veut continuer à produire d’autres jeux Spyro

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Qu’il s’est fait attendre, ce petit dragon violet. Spyro: A Realm Beyond marquera prochainement le grand retour de la mascotte d’Activision après des années d’absence, en dehors de remasters et de quelques apparitions dans d’autres jeux. Et Toys for Bob, le studio derrière ce prochain épisode, veut éviter de renouveller une absence aussi longue pour la saga.

Spyro: A Realm Beyond

Entre nostalgie et innovation, le studio tente de trouver ses appuis

Spyro: A Realm Beyond pourrait bien être le vrai nouveau départ de Spyro. C’est en tout cas ce que souhaite le PDG de Toys for Bob, Paul Yan, qui a indiqué chez GamesRadar+ qu’il souhaitait que ce nouveau jeu soit le premier d’une longue liste :

« Notre objectif est de faire vivre la saga Spyro pendant longtemps. Nous ne voulons pas un seul nouveau jeu, mais plusieurs. Nous espérons que celui-ci n’est que le premier d’une longue série. Nous allons donc devoir prendre des risques. Nous allons devoir explorer de nouveaux horizons, et notre but est de veiller à ce que cette évolution reste toujours fidèle à l’esprit authentique de Spyro, en respectant ses fondements. »

Il explique que développer ce nouveau jeu est déjà un pari, étant donné qu’il doit à la fois parler aux fans de la série, en respectant les codes de cette dernière, tout en essayant d’innover un peu :

« Si on s’accroche trop à la nostalgie, on finit par se répéter, et on se demande pourquoi avoir pris la peine de faire ça. À l’inverse, si on innove trop, on finit par ne plus reconnaître le personnage ni la série. »

Un équilibre précaire qui va donc définir l’avenir de la série, qui joue gros avec Spyro: A Realm Beyond. Le jeu sera disponible dès le printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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