Après Spyro: A Realm Beyond, Toys for Bob veut continuer à produire d’autres jeux Spyro

Entre nostalgie et innovation, le studio tente de trouver ses appuis

Spyro: A Realm Beyond pourrait bien être le vrai nouveau départ de Spyro. C’est en tout cas ce que souhaite le PDG de Toys for Bob, Paul Yan, qui a indiqué chez GamesRadar+ qu’il souhaitait que ce nouveau jeu soit le premier d’une longue liste :

« Notre objectif est de faire vivre la saga Spyro pendant longtemps. Nous ne voulons pas un seul nouveau jeu, mais plusieurs. Nous espérons que celui-ci n’est que le premier d’une longue série. Nous allons donc devoir prendre des risques. Nous allons devoir explorer de nouveaux horizons, et notre but est de veiller à ce que cette évolution reste toujours fidèle à l’esprit authentique de Spyro, en respectant ses fondements. »

Il explique que développer ce nouveau jeu est déjà un pari, étant donné qu’il doit à la fois parler aux fans de la série, en respectant les codes de cette dernière, tout en essayant d’innover un peu :

« Si on s’accroche trop à la nostalgie, on finit par se répéter, et on se demande pourquoi avoir pris la peine de faire ça. À l’inverse, si on innove trop, on finit par ne plus reconnaître le personnage ni la série. »

Un équilibre précaire qui va donc définir l’avenir de la série, qui joue gros avec Spyro: A Realm Beyond. Le jeu sera disponible dès le printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.