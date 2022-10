Google Pixel 7 : Le nouveau modèle a été présenté, voici où le précommander

Après l’échec de Stadia, Google avait besoin d’un petit remontant en se tournant vers un secteur bien plus porteur pour l’entreprise, celui des smartphones. Le Google Pixel 6 a été un grand succès, tout comme le Pixel 6a lancé plus récemment, et c’est donc tout naturellement que le constructeur s’est empressé de produire le Google Pixel 7, dont la présentation a eu lieu aujourd’hui même. On fait donc le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le Google Pixel 7, son prix, ses caractéristiques techniques et sa date de sortie.

Quelles sont les nouveautés du Google Pixel 7 ?

Ce nouveau modèle présente un écran de 6,3 pouces qui se voudra être plus lumineux que celui du Pixel 6, notamment avec 25% d’éclairage en plus. Le Pixel Pro proposera quant à lui un écran 6,7 pouces QHD. Ce smartphone sera proposé en trois coloris différents, à savoir Vert Citron, Neige, et Noir Volcanique.

Il disposera du processeur Google Tensor G2, qui lui permet d’améliorer la qualité des jeux, mais aussi des photos et des l’autonomie du smartphone. On nous parle ici d’une autonomie de 72 heures avec l’ultra économiseur de batterie, et de 24 heures en temps normal. Côté sécurité, on notera qu’un VPN Google One a été intégré.

La qualité des appels a été améliorée, tandis que les photos et vidéos ont encore une fois bénéficié d’un soin tout particulier. Il faut dire que c’est souvent là que les Google Pixel tirent leur épingle du jeu, et le Google Pixel 7 ne devrait pas décevoir. Il permettra de capturer en 4K, de prendre des selfies de meilleure qualité avec un champ de vision plus large, un zoom x8, de l’anti-flou, et de la technologie Real Tone, qui permet de rendre les détails plus clairs même à faible luminosité.

Quel est le prix du Google Pixel 7 ?

Pour s’offrir ce Google Pixel 7, il faudra néanmoins mettre le prix. La flambée de l’euro n’aide en rien à faire des économies, et comme on a pu le voir avec l’iPhone 14, les consommateurs européens sont toujours un peu perdants dans la batailler de la conversion dollars-euros.

Voici donc le prix du Google Pixel 7 :

Google Pixel 7 128 Go : 649 €

: 649 € Google Pixel 7 256 Go : 749 €

: 749 € Google Pixel 7 Pro 128 Go : 899 €

: 899 € Google Pixel 7 Pro 256 Go : 999 €

Quand sortira le Google Pixel 7 ?

Comme d’habitude, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce modèle débarque en boutique, puisqu’il arrivera dès la semaine prochaine. Le Google Pixel 7 sera disponible dès le 13 octobre prochain.

Où précommander le Google Pixel 7 ?

Bonne nouvelle, le Google Pixel 7 est déjà disponible en précommande, ce qui est logique étant donné qu’il sortira la semaine prochaine. On le retrouve dans plusieurs boutiques, mais n’attendez pas d’offres particulières pour le moment.

Voici où précommander le Google Pixel 7 et le Google Pixel 7 Pro :

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Quelles sont les caractéristiques techniques du Google Pixel 7 ?

Voici les différentes caractéristiques techniques du Google Pixel 7 :

Google Pixel 7