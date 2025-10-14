Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé

Un autre God of War dans les tuyaux ?

C’est via une offre d’emploi que l’on en apprend un peu plus sur ce que Bluepoint Studio nous réserve pour l’avenir. Cette offre concerne un poste de Senior Combat Designer, autrement dit quelqu’un qui sait comment gérer un système de combat. On remarque alors qu’il est demandé d’avoir de l’expérience sur des « jeux d’action à la troisième personne avec des combats de mêlée », ce qui laisse donc un indice sur le jeu qui est en préparation au sein du studio.

Reste encore à savoir quoi, et on pourra parier qu’il s’agit d’une licence PlayStation bien connue, puisque Bluepoint Games est plutôt positionné sur des remakes plutôt que sur de toutes nouvelles licences. La logique voudrait qu’il s’agisse d’un jeu God of War. Le studio est en effet coutumier de la licence, puisqu’en dehors de son jeu service annulé, il a aussi aidé Santa Monica Studios sur God of War Ragnarok. Et il est tout à fait possible qu’il réutilise des assets de son jeu service pour les mettre à profits dans un épisode plus classique de cette licence. Allez savoir. Pour l’instant, on ignore quand le studio sera prêt à parler de son prochain projet.