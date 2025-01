Sony annule deux jeux service chez Bend Studio et Bluepoint Games, dont un sur God of War

Mais quelle idée

Ce que Jason Schreier rapporte dans un nouvel article aura assurément de quoi décevoir certaines personnes. Non pas pour les jeux annulés en eux-mêmes, mais pour le temps perdu par deux studios renommés, que l’on espérait voir travailler sur autre chose qu’un jeu service. Bloomberg rapporte que Bend Studio, à qui l’on doit Days Gone, et Bluepoint Games, qui était derrière Demon’s Souls Remake, travaillaient tous les deux sur des jeux service qui viennent d’être annulés.

Selon les informations du journaliste, Bluepoint Games œuvrait en réalité sur un jeu service God of War. Et on se demande bien ce qui a pu passer par la tête de Sony pour commander un tel projet, si ce n’est la volonté de transformer toutes ses licences coûte que coûte en jeu service. Voilà plusieurs années que l’on se demandait sur quoi travaillait le studio, et la réponse sera décevante. Avant de plancher sur ce projet, de 2020 à 2022, le studio avait contribué au développement de God of War Ragnarok, d’où l’envie de Sony de les placer sur le jeu service de cette licence.

Pour Bend Studio, le flou règne. On savait que le studio n’était pas sur un Days Gone 2, mais on espérait malgré tout les voir sur un jeu solo. Ce n’était visiblement pas le cas.

Pas de fermeture ni de licenciements, pour l’instant

Et maintenant, que va-t-il se passer pour ces studios ? Sony confirme qu’ils ne vont pas fermer suite à ces annulations, mais le constructeur n’a pas non plus été en mesure de dire qu’il n’y aura pas de licenciements. Un porte-parole a seulement précisé que Sony travaillait avec ces deux studios pour voir sur quels projets les placer :

« Bend et Bluepoint sont des équipes très accomplies qui sont des membres appréciés de la famille PlayStation Studios, et nous travaillons en étroite collaboration avec chaque studio pour déterminer quels seront leurs prochains projets. »

Difficile à croire étant donné la situation actuelle dans laquelle se trouve l’industrie. Beaucoup de temps perdu donc, pour une stratégie dont il ne reste presque plus rien désormais chez Sony. Après avoir prévu 12 jeux service, l’entreprise en avait annulé la moitié, et avec la fin de ces deux projets ainsi que de Concord, il n’en reste maintenant qu’une toute petite poignée en développement. Bon courage à Haven Studio et son Fairgame$, qui semble pour le moment passer entre les gouttes.