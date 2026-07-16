Mario Tennis Fever se met à jour avec un nouveau court inspiré par Super Mario Galaxy

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À défaut d’un vrai nouveau Mario cette année, on aura eu droit à un Mario Tennis inédit, ce qui est toujours ça de pris pour les fans du sport et/ou du moustachu. Cet épisode devient aujourd’hui un peu plus complet avec la sortie d’une mise à jour gratuite qui ajoute du contenu tout en réglant quelques problèmes.

Mario Tennis Fever // Source : Nintendo

Préparez vos smashs de l’espace

La mise à jour 1.10 de Mario Tennis Fever est désormais disponible et permet notamment d’ajouter les options GameShare et « Jouer via GameChat », afin de jouer avec vos amis qui ne possèdent pas le jeu.

On retrouve également une nouvelle raquette frénétique « Raquette trou noir » qui, vous l’aurez compris, peut créer un trou noir qui va aspirer vos adversaires. Quitte à rester dans le thème de l’espace, sans doute à cause du film Super Mario Galaxy, on peut aussi profiter d’un nouveau court qui se situe sur une autre planète, sur laquelle les balles vont rebondir très haut à cause de la gravité.

Voici le patch note complet publié par Nintendo pour ce patch 1.10 de Mario Tennis Fever :

  • Ajout des options « GameShare » et « Jouer via GameChat »
    • Il est désormais possible de jouer avec des amis ne possédant pas le jeu via GameChat.
    • L’option « Jouer via GameChat » permet de disputer des matchs de tennis avec les commandes dynamiques ou par boutons, ainsi que des parties en mode « Jeux spéciaux ».
    • Un abonnement Nintendo Switch Online est nécessaire pour utiliser GameChat.
  • Nouvelle raquette frénétique : raquette trou noir
    • La raquette trou noir a été ajoutée. Cette raquette frénétique fait apparaître un trou noir lorsqu’une balle lancée avec une frappe frénétique touche le sol.
    • Une fois que le trou noir est devenu suffisamment grand, il attire les joueurs à proximité.
    • La jauge de PV des joueurs se trouvant trop près du trou noir diminue. Si les PV d’un joueur tombent à zéro à cause du trou noir, il est aspiré.
    • Les trous noirs n’attirent pas les balles.
  • Nouveau court : terrain de la galaxie
    • Un court inspiré de Super Mario Galaxy a été ajouté.
    • Ce terrain se situe sur une planète lointaine ; les balles n’y sont pas très rapides, mais elles rebondissent haut.
    • La forme du terrain change selon que vous jouez en mode « Jeu libre », « Match classé » ou « Match spécial ».
  • Nouveau match spécial : Tennis de la galaxie
    • Les règles spéciales « Tennis de la galaxie » ont été ajoutées ; ces matchs se jouent sur un court sphérique situé sur une planète lointaine.
    • Au cours du match, des comètes farceuses appartenant à l’un des trois types existants obligent les joueurs à adapter leur stratégie.
  • Nouvelles couleurs pour Luma
    • Cinq nouvelles couleurs ont été ajoutées pour le personnage jouable Luma.
  • Tenue classique pour Mario
    • La tenue classique de Mario est désormais une récompense qui s’obtient en récupérant 5 médailles.
  • Modifications apportées aux caractéristiques des personnages
    • Diddy Kong
      • La puissance des tirs a été légèrement augmentée.
      • La capacité à viser les lignes de côté a été légèrement améliorée.
      • Correction d’un bug à cause duquel les frappes chance en revers étaient faibles.
    • Kamek
      • L’effet des tirs a été augmenté.
    • Skelerex
      • La vitesse de course a été augmentée.
      • La capacité à viser les lignes de côté a été améliorée.
      • La distance depuis laquelle il est possible de renvoyer la balle avec de la stabilité a été légèrement augmentée.
    • Pauline
      • La capacité à viser les lignes de côté a été améliorée.
    • Bowser Jr
      • La capacité à viser les lignes de côté a été améliorée.
    • Bébé Peach
      • La distance depuis laquelle il est possible de renvoyer la balle avec de la stabilité a été augmentée.
    • Plante Piranha
      • La distance depuis laquelle il est possible de renvoyer la balle avec de la stabilité a été légèrement augmentée.
    • Yoshi
      • Correction d’un bug à cause duquel les frappes chance en revers étaient faibles.
    • Carottin
      • Correction d’un bug à cause duquel les frappes chance en coup droit étaient faibles.
      • La puissance des tirs en revers a été augmentée.
    • Bowser Skelet
      • La puissance des tirs en coup droit a été augmentée.
    • Luigi
      • La portée verticale a été augmentée.
    • Bébé Luigi
      • La portée verticale a été augmentée.
    • Toad
      • Correction d’un bug à cause duquel les effets de la raquette ne s’affichaient pas correctement. En conséquence, la distance depuis laquelle il est possible de renvoyer la balle avec de la stabilité a été légèrement augmentée.
    • Harmonie
      • Le personnage met un peu plus de temps à se mettre à courir lors du déplacement.
      • La capacité à viser les lignes de côté a été réduite.
      • Désormais, la balle rebondit plus facilement et va plus loin après un amorti.
    • Donkey Kong
      • Le personnage met un peu plus de temps à se mettre à courir lors du déplacement.
    • Bloups
      • La capacité à viser les lignes de côté a été légèrement réduite.
  • Modifications apportées aux caractéristiques des raquettes frénétiques
    • Raquette mini-champi
      • Désormais, le rétrécissement prend fin lorsqu’un point est marqué.
    • Raquette fleur de glace
      • La durée de l’immobilisation engendrée par le contact avec une boule de glace a été réduite.
      • Le maximum de boules de glace est passé de 5 à 4.
    • Raquette étoile
      • Désormais, quand l’effet est actif, la raquette élimine les mini-champis de la raquette mini-champi.
    • Raquette Bill Balle
      • La capacité à viser les lignes de côté a été améliorée.
    • Raquette glaciaire
      • Auparavant, l’effet de cette raquette prenait fin au bout de 15 secondes ou après 10 échanges. La condition concernant les échanges a été éliminée, et l’effet ne prend fin qu’au bout de 15 secondes.
    • Raquette Amp
      • Auparavant, l’effet de cette raquette prenait fin après 20 échanges. Il prend désormais fin au bout de 12 secondes.
    • Raquette métallique
      • Désormais, vous vous déplacez plus lentement lorsque l’effet est actif. Votre vitesse de déplacement est alors la même que lorsque vos PV sont bas. Si vos PV sont déjà bas, votre vitesse de déplacement n’est pas réduite par l’effet.
      • Désormais, quand l’effet est actif, la raquette élimine les mini-champis de la raquette mini-champi.
    • Raquette bloc ?
      • Les trous noirs ont été ajoutés aux effets possibles des frappes frénétiques.
  • Modifications apportées au comportement des tirs
    • La détection de la zone chance a été ajustée de sorte qu’il soit plus facile de réaliser des frappes chance.
  • Autres modifications
    • En plus du nouveau terrain de la galaxie, vous pouvez désormais sélectionner les courts « Académie (gazon) », « Académie (dur) » et « Académie (terre battue) ».
    • L’option « Aléatoire » est désormais disponible à l’écran de sélection de raquette. Si vous sélectionnez « Continuer » à la fin d’un match, vous utiliserez une raquette différente au match suivant.
    • Il est désormais possible de désactiver l’option permettant d’appuyer simultanément sur les boutons A et B pour réaliser un plat.
    • Dans les matchs classés, la sélection aléatoire avec l’option « Rechercher dans tous les types de jeu » a été ajustée.
    • Le terrain de la galaxie a été ajouté aux courts de match classé, et l’ordre d’affichage des courts a été ajusté.
    • Désormais, dans le jeu spécial « Usine à raquettes », une barre de votre jauge de frénésie se remplit lorsque vous ramassez une raquette frénétique alors que vous n’avez aucune barre de remplie.
    • Un certain nombre d’autres ajustements et correctifs ont été effectués pour améliorer l’expérience de jeu.

Mario Tennis Fever est disponible en exclusivité sur Switch 2.

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Jaquette de Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
switch 2

Date de sortie : 12/02/2026

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