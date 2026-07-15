Dispatch démarrera son service le 29 juillet prochain sur Xbox Series

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Sans dire qu’il a revitalisé tout un genre entier, Dispatch a montré que les jeux narratifs à la Telltale pouvaient encore fonctionner avec de bonnes idées et une histoire qui mérite d’être contée. Avec plus de 4 millions de ventes enregistrées, le jeu d’AdHoc Studio est d’ores et déjà un grand succès, et il s’apprête maintenant à viser la barre des 5 millions en allant séduire un autre public.

Dispatch // Source : AdHoc Studio

AdHoc peut enfin tourner la page

La version Xbox Series de Dispatch avait été annoncée en mars dernier, mais AdHoc Studio n’était alors pas assez serein pour indiquer une vraie date de sortie. Après quelques mois de travail, le studio a enfin terminé le développement de ce portage, et ne compte pas nous faire attendre trop longtemps. Cette version Xbox Series de Dispatch sera disponible dès le 29 juillet prochain. Le jeu sortira aussi sur le Microsoft Store sur PC à la même occasion.

Si vous prenez le train Dispatch en marche, sachez qu’il s’agit là d’un jeu narratif qui se repose sur les choix que vous ferez au long des 8 épisodes de cette saison, entre deux sessions de management. Vous incarnez ici Robert Robertson, ancien super-héros connu sous le nom de Meca-Man. Suite à un accident avec un super-vilain, il doit troquer son armure pour un uniforme de bureau, en prenant un job dans une entreprise qui gère les super-héros. Son nouveau travail consiste à gérer une équipe très spéciale en envoyant ses membres sur le terrain pour effectuer les bonnes missions, en essayant de ne pas s’attirer les foudres de chacun.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de Dispatch.

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Jaquette de Dispatch
Dispatch
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Date de sortie : 22/10/2025

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