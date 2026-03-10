Un remaster de Fallout 3 commencerait à prendre forme via un listing de figurines McFarlane

La guerre ne meurt jamais, parait-il

Le petit indice laissant à penser que Fallout 3 Remastered soit une réalité nous vient du site Toy News International. À l’occasion d’un post énumérant les prochaines sorties figurines et jouets de l’enseigne McFarlane, la mèche est vendue par un produit intitulé « Elite Edition 7IN – Fallout 3 Remastered – #13 T-45B Nuka Cola ». Il s’agirait donc de l’armure assistée iconique de la série, aux couleurs de son produit de consommation parodique le plus célèbre.

Notons que l’entreprise McFarlane elle-même n’a pas confirmé l’exactitude de ce listing, mais il s’agit malgré tout d’une série de fiches produits publiées par un revendeur en ligne. Il n’y a donc que peu de places au doute.

Maintenant, une véritable annonce de Fallout 3 Remastered, c’est autre chose, et elle sera faite en temps et en heure si un tel projet venait à être officialisé, en sachant que cela n’aurait rien de farfelu. Un certain The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est sorti l’an dernier avec l’aide de Virtuos, preuve que ce genre de considération existe chez Bethesda.

Et puis quand un Skyrim est ressorti 73 fois (attention, ce sont les 15 ans cette année), faire connaître un opus majeur dans l’histoire de la saga Fallout au plus grand nombre en l’amenant sur les plateformes actuelles serait un minimum.