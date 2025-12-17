Fallout 5 prendra en compte les événements de la série TV diffusée sur Prime Video
Bethesda ne voit pas encore le bout de The Elder Scrolls VI, alors vous imaginez bien que Fallout 5 ne sortira peut-être même pas durant cette décénnie. Pour autant, Todd Howard y pense, notamment parce que la licence reste d’actualité grâce à la série TV diffusée sur le service Prime Video d’Amazon, et dont la deuxième saison vient tout juste de débuter. Si la qualité de la série suffit à elle seule pour convaincre le public de la regarder, Todd Howard vient rajouter une raison de plus en mentionnant son lien avec Fallout 5.
Un argument de plus pour ne pas manquer la série
Fallout 5 n’arrivera pas avant plusieurs années, c’est pourquoi Bethesda aura le temps de bâtir cet épisode sur les bases de ce qui a été établi dans la série TV. On peut visiblement s’attendre à ce que cet épisode fasse des clins d’oeil plus qu’appuyés au show d’Amazon, et c’est Todd Howard en personne qui le suggère. Lorsque la BBC lui demande si la série aura un impact sur Fallout 5, Todd Howard répond à l’affirmative :
« En résumé, oui. Fallout 5 existera dans un monde où les histoires et les événements de la série TV se sont produits, ou vont se produire. Nous prenons cela en considération. »
Un moyen efficace pour pousser les fans à regarder cette saison 2, même si l’on est encore loin de savoir si Lucy et compagnie apparaitront dans de futurs jeux. Ce n’est pas la première fois que Todd Howard mentionne l’existence d’un lien entre la série et le prochain épisode de la saga. En mars 2024, il évoquait déjà le fait d’avoir partagé des informations à propos de Fallout 5 aux showrunners de la série, afin que cette dernière n’empiète pas trop sur les idées que le cinquième épisode pourrait mettre en place. Bethesda a encore le temps de changer d’avis, car d’ici l’annonce et la sortie de Fallout 5, on pourrait presque mettre notre main à couper que la série sera déjà terminée.
