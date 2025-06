The Blood of Dawnwalker montre enfin du gameplay et il n’est pas difficile d’y voir l’influence The Witcher

Les vieilles habitudes ont la dent dure

Et il y en a des choses à voir dans cette vidéo de gameplay de The Blood of Dawnwalker, qui sera pour beaucoup vu comme un The Witcher avec une moustache. Rien de plus normal lorsque l’on sait que Rebel Wolves est un studio né d’anciens membres de CD Projekt Red, dont Konrad Tomaszkiewicz, réalisateur de The Witcher 3. Notez cependant que ce que vous voyez ci-dessous est loin d’être finalisé et provient d’une version pré-bêta du jeu, ce qui explique quelques imprécisions et une interface encore sommaire.

On y découvre ici le système de combat de The Blood of Dawnwalker, pas palpitant (ce n’était déjà pas l’une des forces du dernier jeu avec Geralt), qui opte pour une caméra presque à l’épaule, avec un aspect plus ou moins réaliste à la Kingdom Come Delivrance (dont ce drôle de passage en vue à la première personne lorsque l’on ouvre la roue des compétences). Le menu nous dépaysera quant à lui un peu moins.

Cette présentation s’attarde aussi sur les différentes manières dont on peut accomplir des missions, qui seront limitées avec un calendrier strict à respecter. L’occasion de nous montrer ce que vaut la version vampirique de notre héros, qui devra se cacher la nuit et opter pour une approche moins directe jusqu’à ce que l’heure du combat sonne. Notre héros pourra ici utiliser ses griffes plutôt que son épée, et sera bien plus rapide, du moins s’il a assez de sang dans les veines.

Tout un programme qui manque encore un peu de finition et d’une vraie originalité, mais qui peut s’avérer séduisant si le tout est bien exécuté et si l’écriture est à la hauteur. Pour rappel, The Blood of Dawnwalker ne devrait pas sortir avant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.