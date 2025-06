Little Nightmares fait son show avec le plein de gameplay, de projets, de dates de sortie, un shadowdrop et des éditions terrifiantes

De nombreuses personnes des équipes de développement étaient présentes pour nous affubler d’une foule d’informations concernant la franchise Little Nightmares qui démontre ce soir sa volonté de pousser encore plus loin les limites du transmedia, du jamais vu sur une « petite » licence comme celle éditée par Bandai Namco. Après un rapide mash-up des premiers jeux, nous avons eu droit à de toutes nouvelles images de Little Nightmares III au cœur d’une fête foraine lugubre, le Carnevale, qui proposera un chapitre entier sur ses attractions et autres surprises monstrueuses.

La frousse foraine

Train fantôme, piñatas cadavériques, rien à dire, nous sommes bien dans l’ambience Little Nightmares et ces nouvelles images montrent bien que Supermassive Games semble avoir compris la licence et semble vouloir à tout prix conserver l’héritage de l’aura engendrée par les deux premiers volets signés Tarsier Studios (qui, vous le savez, travaillent actuellement sur une nouvelle licence, Reanimal). Au programme, les habituelles énigmes en duo, mais aussi des fuites effrayantes et des marionnettes à la tête… bien lourde.

Petit point d’étape pratique : tout comme les premiers jeux, Little Nightmares III sera jouable en solo, mais aussi en coopération à deux joueurs et joueuses en ligne grâce au Pass Ami, qui propose (comme de nombreux titres désormais), la possibilité de jouer à deux avec une seule copie achetée.

Le studio a profité de cette première bande-annonce pour dévoiler la date de sortie du jeu, attendu pour le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les précommandes sont déjà ouvertes (sauf sur les consoles de Nintendo attendues plus tard), avec de nombreuses éditions à la clé que nous vous dévoilons juste après.

Car en parallèle, Supermassive Games avait décidé de proposer une très longue séquence de gameplay de plus de 10 minutes, toujours dans ce niveau du Carnevale, avec une immersion toujours au poil. Découverte des lieux, premières énigmes en coopération, infiltration et distraction pour nos deux héros Low, avec le masque de corbeau et son arc, et Alone avec son ruban rose et sa clé à molette. Attention aux spoilers (légers) si vous découvrez cette séquence.

Nous vous parlions de précommandes, mais surtout de différentes éditions. Et là aussi, Bandai Namco et Supermassive Games n’y sont pas allés avec le dos de la clé à molette puisque ce ne sont pas deux ni trois mais bien quatre éditions différentes qui sont proposées à la vente, dont voici tous les détails. Notez que vous devrez passer par les stores des plateformes si vous souhaitez précommander l’édition Standard. En plus d’une édition Standard vendue 39,99 €, l’éditeur nous propose :

Une Édition Deluxe (vendue 59,99 € et uniquement sur PC) comprenant le jeu de base et le contenu numérique de l’Édition Deluxe, soit un Pack de 4 sets de costumes « Résidents » et Pass d’extension « Secrets de la Spirale » avec deux chapitres supplémentaires disponibles plus tard ainsi qu’un ensemble de costumes Ferryman.

Une Édition Collector – Mirror Edition (vendue 79,99 €), comprenant tout ce que contient l’Édition Deluxe tout en ajoutant une figurine de Low & Alone (12 cm), un steelbook, l’artbook de 58 pages L’art de Little Nightmares III, la bande-son en physique et en numérique, 5 autocollants, le tout dans une boîte thématisée.

Une Édition Collector – Premium Spiral Edition (vendue 199,99 € exclusivement sur le Store Bandai Namco) reprenant tout le contenu des éditions précédentes, ainsi qu’une boite à musique à l’effigie du jeu, un support pour manette ou téléphone Nome et un jeton double-face.

À noter que pour toute précommande, vous recevrez le Bonus de précommande Set de costumes « L’Ombre de Six », ainsi qu’une copie digitale de Little Nightmares Enhanced Edition, le premier jeu de la saga en version améliorée en 4K et 60 fps, dès maintenant et sans attendre sa sortie officielle, elle aussi prévue pour le 10 octobre prochain. Une précommande sur le store Bandai Namco vous permettra en plus d’obtenir un ensemble de costume Nome et une Broche brodée Nome de 5 cm.

Le retour du premier cauchemar

Little Nightmares premier du nom revient donc dans le cadre de la sortie du troisième volet dans une version boostée et améliorée de tous les côtés. Cette Enhanced Edition proposera donc de tout nouveaux graphismes améliorés, en 4K et 60 fps, et sortira dès le 10 octobre prochain, comme le troisième volet, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.

Mais en plus de ces graphismes retravaillés, le jeu proposera pour la première fois du Ray Tracing mais aussi des éclairages volumétriques. Côté gameplay, les temps de chargement ont été considérablement raccourcis, de nouvelles aides en jeu seront proposées ainsi que des points de passage supplémentaires. Rappelons que si vous précommandez Little Nightmares III dès maintenant, vous recevrez une copie de Little Nightmares Enhanced Edition jouable dès maintenant puisque le studio l’a, comme on dit, shadowdropé.

A few more Little Nightmares

Mais il faut croire que le studio n’était pas là pour plaisanter, car bien que cela fasse déjà énormément d’annonces pour une seule licence, les équipes nous avaient concocté une tonne de nouvelles informations ou plutôt de nouveaux projets dans le cadre de la licence Little Nightmares. C’est d’ailleurs pour cela que l’émission ne portait pas la mention unique du troisième volet.

Lucas Roussel, le directeur de la franchise en a profité pour remercier la communauté de fans qui continue de faire vivre l’univers et d’inspirer les développeurs et développeuses notamment en ce qui concerne le podcast officiel du jeu, Le Bruit des Cauchemars, déjà disponible en cinq langues dont le français et qui totalise désormais plus de 2 millions d’écoutes. L’occasion d’annoncer la production active d’une saison 2 qui mêlera les Districts à Nulle-Part.

Lonnie Nadler, Narrative Director sur la licence et Alizée Debart, responsable du Transmedia, ont ajouté l’arrivée prochaine d’une série de comics intitulée « Descent to Nowhere » (éditée par Titan Comics) qui entamera son épopée dès le mois d’octobre prochain. Quatre numéros sont prévus, un par mois jusqu’à janvier 2026. Le comics s’est révélé via une bande-annonce montrant le design que prendra cette nouvelle annonce, qui mettra en scène deux histoires parallèles.

Dans le Nulle part, on rencontrera Hush qui se réveillera dans une cellule froide et qui va alors rencontrer Mono, personnage bien connu de la licence, pour tenter de s’échapper de ce labyrinthe. Dans les Districts, on suivra Myra, une détective désabusée par la vie et qui rencontre un étranger qui va raviver quelque chose en elle et notamment ses enquêtes sur des affaires non résolues d’enfants disparus. Les précommandes physiques débuteront en juillet sur le site de Titan Comics et en digital partout, mais en anglais seulement.

Un nouveau projet verra également le jour en septembre. Il s’agit d’un roman d’horreur pour jeunes adultes qui se déroulera au même endroit que le comics. On suivra Ruse, une jeune fille qui se réveille dans le Carnevale avec deux autres enfants inconnus, une fille timide avec un nœud autour du cou et un garçon avec un masque sur la tête (cela vous rappelle quelque chose ?).

Mais ce n’est toujours pas tout, puisque trois autres annonces ont aussi été effectuées par le studio qui ne s’arrête donc pas. On commence avec le teasing d’un projet en stop-motion que l’on imagine être une sorte de film d’animation au design assez clivant, que l’on découvrira d’ici à quelque temps.

La présentation de plus de 35 minutes s’est achevée avec l’annonce d’un tout nouveau projet en réalité virtuelle. Little Nightmares VR: Altered Echoes a donc été annoncé, mais sa sortie n’est pas prévue pour tout de suite, loin de là, si l’on en croit les développeurs.

La franchise Little Nightmares était finalement très bavarde pour ce premier Little Nightmares Showcase avec une multitude d’images et projets annoncés. Pour rappel, Little Nightmares III sortira le 10 octobre prochain sur toutes les plateformes. Plus que quelques mois avant de découvrir les aventures de Low et Alone, deux jeunes amis perdus dans un monde effrayant qui n’est vraiment pas fait pour les enfants…