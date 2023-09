Baldur’s Gate 3 : Si les personnages vous draguent trop vite, c’est à cause d’un bug selon Larian

Gale va calmer ses pulsions

Lorsque Baldur’s Gate 3 est sorti, une partie de la communauté a soulevé ce point avec humour en montrant qu’il était peut-être un peu trop facile d’avoir des relations avec certains PNJ, tant ces derniers vous faisaient du rentre-dedans à la première occasion (Astarion, on pense à toi). Il y a même une scène de speedrun qui s’est créée autour de la pratique, avec des parties qui consistaient à coucher le plus vite possible avec un personnage, ce qui ne prenait que quelques minutes. On pensait que tout cela était un choix délibéré de la part du studio, mais pas totalement.

Si Baldur’s Gate 3 ne se veut pas être prude, ses personnages n’auraient jamais dû être aussi « excités », notamment Gale. C’est Swen Vincke, directeur de Larian, qui le révèle chez TheGamer, en indiquant que tout ceci est en réalité lié à un bug qui a été en partie corrigé :

« Donc… c’était un bug. Les seuils d’approbation étaient trop bas lors de la sortie du jeu. C’est pourquoi les personnages étaient si excités au début. Ce n’était pas censé se passer ainsi. Nous l’avons corrigé depuis, du moins pour certains d’entre eux. Nous sommes encore en train d’en réparer quelques-uns. »

Un anecdote plutôt amusante qui devrait maintenant ne plus être très remarquée, même si on ne sait pas encore quels sont les personnages toujours concernés. Dommage pour la scène du speedrun dédiée à cette catégorie, mais les relations devraient maintenant être un peu plus naturelles et progresser de manière plus conventionnelle. Pour rappel, le jeu vient de recevoir son deuxième patch majeur et le studio continue d’apporter des nouveaux éléments, comme un nouvel épilogue pour Karlach.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC et PS5, et une version Xbox Series sortira plus tard dans l’année. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.